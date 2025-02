Ecco i piatti 'sensuali', serviti su mani e bocche colorate

Mani colorate agguantano bon bon e briochine, bocche rosse e carnose baciano gelati al pistacchio.

I piatti artistici e sensuali di Marco Giugliano, chef napoletano di 34 anni trapiantato a Miami, sono serviti. Nel suo ristorante "Mano libera" nella città statunitense la cucina è condita del piacere di mangiare con tutti sensi e il dessert si gusta su piatti di design dalle forme sensuali e dalle sensazioni tattili. Il bacio è quello di commiato al cliente con la promessa di rivedersi presto; sulle praline al cioccolato e mango servite su ardesia al momento del conto, saranno impresse le iniziali del cliente e le mani offrono morbide briochine.

Cibo e arte hanno dunque una relazione sempre più stretta, soprattutto da quando il food è diventato materia di design.

"Mangiare è un'esperienza che coinvolge tutti i sensi - dice Giugliano - e l'estetica è importante quanto il gusto.

Un'eccellente esperienza culinaria è determinata anche dalla sua presentazione, che diventa così a pieno titolo uno dei fattori che determinano il successo di un ristorante. Penso che il modo in cui si sceglie di servire il cibo sia una forma d'arte, ed è anche un modo in cui uno chef esprime anche la sua personalità".

Giugliano da Napoli a Miami è entrato in una specie di 'rivoluzione gastronomica' dove l'impiattamento e la presentazione sono utilizzati non solo per evidenziare la sua 'arte' ma anche l'unicità dell'esperienza che viene consumata a tavola. Una chiave multisensoriale, che lo chef e il suo personale adopera sotto forma di performance art: la messa in scena dell'esperienza gastronomica.



