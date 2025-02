Fior…di Teglia 2024:vincono Michele Di Già e Alessandro Sa

L'edizione 2024 del contest Fior… di Teglia, iniziativa siglata 50 Top Pizza in collaborazione con Latteria Sorrentina, svoltasi a Napoli nel Refettorio Made in Cloister, è stata vinta da Michele Di Già, di Osteria Francescana a Modena, che ha presentato "La pizza Margherita che si ricorda di essere una Margherita", e da Alessandro Santilli di Frumentario Pizza Romana a Roma, che ha preparato " La mia visione di Margherita". "Aver deciso di posizionare 2 vincitori al primo posto dimostra l'alto livello gastronomico di tutte le ricette finaliste - sottolinea Giovanni Amodio, vicepresidente di Latteria Sorrentina - Tutti i partecipanti hanno dimostrato sensibilità gastronomica, capacità tecniche e grande rispetto nell'utilizzazione dei nostri prodotti. In particolare i pizzaioli finalisti hanno interpretato i latticini con creatività, gusto estetico e un piacevole equilibrio fra freschezza e golosità".

Per Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere, curatori della guida 50 Top Pizza "la pizza Margherita è in assoluto tra i cibi più famosi del mondo, è il prodotto di punta e il più richiesto in ogni pizzeria. Saper preparare una buona Margherita è la base per ogni pizzaiolo. Con questo contest abbiamo voluto mettere un punto d'attenzione sul concetto di semplicità che non significa banalità, invitando dei giovani professionisti a cimentarsi sul concetto di 'Margherita del Futuro'. La parola 'futuro' contiene tante declinazioni: creatività, sostenibilità, innovazione tecnica, modalità di consumo, libertà espressiva e punti di vista contemporanei espressi dai giovani, vera e propria linfa per 50 Top Pizza che ha fra i suoi principi cardine la valorizzazione dei nuovi talenti che in questa finale hanno presentato 5 pizze molto ben pensate, realizzate con tecnica e cultura, attenti al valore fondamentale della sostenibilità". "Una visione - concludono - che condividiamo con Latteria Sorrentina, leader nel campo della produzione di Fiordilatte e latticini di qualità; prodotti italiani, campani, con una capillare distribuzione nel mondo".

Sintonia ribadita da Giovanni Amodio: "Il livello qualitativo e organizzativo di Fior…di Teglia 2024 ci dice che, partendo dalle nostre radici, dalla nostra cultura gastronomica, da prodotti identitari come la pizza e i latticini, che da secoli sanno essere uguali e allo stesso tempo rinnovarsi, siamo già nel futuro; valori che la nostra azienda difende e promuove in un'ottica che integra locale e globale".

Secondi a pari merito i piatti di Ilaria Alberton di Premiata Fabbrica Pizza a Bassano del Grappa, che ha presentato " Margherita Futura Consistenza "; Samantha Sciannamé di Teglie di Puglia a Vieste, con " Margherita nel Paese delle Meraviglie "; Vito Patalano di Lisola Restaurant a Forio d'Ischia, con " Margherita del futuro - sfoglia leggera ". Molto apprezzati dalla giuria - capitanata dallo chef del ristorante Quattro Passi, Fabrizio Mellino - per la capacità di raccontare radici, territorio, storia personale e capacità professionali dei giovani pizzaioli, accomunati dalla passione per la pizza. Alla fine della gara i 5 finalisti hanno ripreso il lavoro al banco per preparare la cena a base di gustose pizze e servirle alle persone in difficoltà che ogni lunedì trovano a Made in Cloister un piatto caldo, grazie all'impegno della Fondazione Food for Soul, progetto di solidarietà, inclusione e sostenibilità sociale, promosso da Massimo Bottura e Lara Gilmore.



