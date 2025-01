Marco Ambrosino miglior chef dell'anno per Identità Golose

Marco Ambrosino, chef del ristorante Sustànza di Napoli, è Il miglior chef dell'anno secondo la Guida ai Ristoranti d'Italia, Europa e Mondo di "Identità Golose". Un riconoscimento importante, che arriva a coronamento del grande lavoro di ricerca e di approfondimento culturale che lo chef di Procida porta avanti da ormai un anno e mezzo all'interno della Galleria Principe di Napoli.

"Lo premiamo per l'identità molto forte che esprime in ogni dettaglio, soprattutto nel menu. Un viaggio appassionato nelle tradizioni del Mediterraneo, fuori da ogni stereotipo". Sono queste le motivazioni che hanno spinto lo staff di Identità Golose ad assegnare il premio allo chef. Secondo l'ideatore e curatore di Identità Golose Paolo Marchi, da Sustànza lo chef ha raggiunto la sua completa maturità, grazie a un ambiente capace di fargli esprimere tutte le sue potenzialità. "È un traguardo straordinario che premia il nostro lavoro, non solo da Sustànza, ma in tutto il progetto di ScottoJonno", lo spazio caffè letterario che ospita il ristorante e che sta diventando luogo di vero e proprio culto a Napoli come ritrovo di intellettuali e turisti, e sede di decine di presentazioni di libri ed eventi culturali.

"Un ringraziamento speciale va a Identità Golose e alla proprietà di cotto Jonno e Sustànza, nella persona di Luca Iannuzzi, per credere e assecondare i miei progetti, e a tutta la brigata di sala e di cucina per l'esperienza che ogni giorno costruiamo insieme" il commento di Marco Ambrosino.



