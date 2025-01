Veggie Style 2024-L'Altra Faccia del Panino,vince Luigi Ambrosio

L'edizione 2024 del contest Veggie Style - L'Altra Faccia del Panino - iniziativa siglata 50 Top Italy in collaborazione con l'azienda D'Amico - svoltasi a Napoli nella meeting room di Palazzo Caracciolo a Napoli, è stata vinta da Luigi Ambrosio, chef di Da Gigione Gourmand a Pomigliano d'Arco. Il giovane cuoco ha presentato il panino "Olive al quadrato, nettarina e kimchi di scarola", una ricetta che ha valorizzato le Olive Leccino alla Cilentana D'Amico, ingrediente protagonista della competizione, con due tecniche: l'uso della loro acqua di governo, usata per fermentare le pesche nettarine e le olive per dare sapidità e consistenza alla classica scarola alla napoletana.

"Valorizzare l'elemento vegetale usando tecnica, rispetto delle caratteristiche di ogni ingrediente e riguardo per la sostenibilità stanno caratterizzando sempre di più la scelta green a tavola trasformandola da tendenza ad abitudine alimentare consolidata". Così Maria D'Amico, marketing manager dell'omonima azienda attiva nel settore delle conserve vegetali, ha commentato la gara. Per Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, curatori della guida 50 Top Italy "trattare bene il tema del vegetale è sempre più importante nel mondo della ristorazione, per assecondare le scelte alimentari dei clienti e per mettere un punto d'attenzione sulla sostenibilità alimentare". "Per noi di 50 Top Italy - ribadiscono - è poi fondamentale tenere alta l'attenzione sui giovani e creare occasioni in cui possano crescere professionalmente e confrontarsi con i colleghi. Ragionare sul tema del vegetale li spinge a guardare oltre il consueto ed interrogarsi sulla costruzione di un piatto e su come creare un panino godibile e piacevole senza carne. Obiettivi che abbiamo condiviso con l'azienda D'Amico, leader nel campo delle conserve di verdure e legumi per qualità e capillarità di copertura del mercato".

"Anche quest'anno - concludono - le preparazioni arrivate in finale sono state interessanti e pienamente nel tema e siamo felici nell'osservare una sempre maggiore attenzione dei giovani a temi quali il recupero e la valorizzazione dei prodotti tipici".

Secondi a pari merito gli altri due finalisti: Elisa Bastianelli di Micro Forno - Luca Pezzetta a Fiumicino, che ha preparato un "Bun alla salicornia con filetto di melanzana alla puttanesca", e Libero Ratti di Elda Hotel a Monte Sant'Angelo, che ha presentato il panino "Senza Pesce". "Abbiamo valutato - ha concluso Maria D'Amico - tre preparazioni con un alto livello di tecnica, maturità gastronomica e fantasia creativa, di tre giovani chef che hanno interpretato con grande sensibilità i nostri prodotti e il senso della gara che vuole comunicare e accompagnare le tendenze moderne e le nuove abitudini alimentari del mercato sempre più attento al mangiar bene, alla sostenibilità e al piacere green".





