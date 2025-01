Foqus incontra Pasquale Cozzolino del Ribalta di Manhattan

Lunedì 27 gennaio, Pasquale Cozzolino, pizzaiolo e proprietario del ristorante Ribalta nel cuore di Manhattan, torna a Napoli per fare visita ai ragazzi della Fondazione Foqus. Promotore dell'iniziativa è Quostro, bar e bistrot nel chiostro cinquecentesco della Fondazione che, per l'occasione, metterà a disposizione gli spazi della pizzeria e tutto il necessario per l'atteso incontro con gli studenti.

Un'iniziativa (gratuita) pensata per i ragazzi, formativa e ispirazionale, che vede protagonista un ex ragazzo dei Quartieri che ha saputo coronare il suo sogno di successo. Dalle ore 11 alle 15, il pizzaiolo e patron del Ribalta - locale di cucina napoletana sulla 48 E 12th St nel vivace e tanto newyorkese quartiere Greenwich Village - incontrerà gli studenti nelle aule mantenendo una promessa "strappata" circa un anno fa nel corso di una lezione online. In quell'occasione, chiacchierando con i ragazzi dei segreti della pizza e raccontando la storia del suo successo in America, si congedò con la promessa di venire nella sua Napoli per insegnare loro a fare la pizza verace napoletana.

Ecco, quindi, che lunedì 27 gennaio la promessa sarà mantenuta: dopo una visita alla Fondazione e alla scuola, seguirà, dalle ore 12, il laboratorio di pizza che vedrà il coinvolgimento di circa 50 studenti.

Una bella storia quella di Pasquale Cozzolino nato a Napoli proprio nei Quartieri Spagnoli dove inizia a cucinare sin da giovanissimo, all'età di 15 anni. Allievo di Gaetano Esposito, pronipote dell'inventore della pizza Margherita napoletana, nel 2011 di trasferisce a New York dove dopo diversi mesi apre il ristorante di cucina napoletana Ribalta, tra i locali tutt'oggi più apprezzati della Grande Mela e oggi anche sede del SSC Napoli Fan Club di NY. Nel 2024 Cozzolino ha aperto anche un altro ristorante focalizzato sulla cucina di pesce chiamato Amo Sea Food. Nel suo curriculum vanta anche l'essere stato lo chef del sindaco di New York City Bill De Blasio dal 2018, e chef privato per gli U2, Madonna, i Muse, i Coldplay, Eros Ramazzotti e Laura Pausini. A fare da cornice e a supporto dell'iniziativa c'è Quostro, il bar e bistrot all'interno di Foqus, una moderna agorà nel cuore dei Quartieri Spagnoli che intreccia cultura ed eventi dalla musica alla letteratura, dal cibo sostenibile all'economia circolare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA