Rosso Corallo, il tema del del 16 gennaio ad Ercolano

Hanno scelto il tema "Rosso Corallo" per il loro appuntamento di giovedì 16 gennaio della rassegna "Metti una sera a cena…", presso la Pizzeria Ro.Vi di Ercolano.

Sarà una sorta di gemellaggio sotto l'egida del Miglio d'oro, da Ercolano a Torre del Greco, infatti accanto a Vincenzo Damiano e Rocco Campana, patron di Ro.Vi, che ha la sua sede al piano terra di quella Villa De Bisogno di Casaluce, da cui storicamente prendeva avvio la Strada Regia delle Calabrie, ci saranno, infatti, due importanti protagonisti del mondo del food che, da anni, portano in alto il nome di Torre del Greco: lo chef Vincenzo Guarino e il pastry chef Carmine Di Donna.

Guarino, ben quattro stelle Michelin ottenute, negli anni, in altrettanti ristoranti italiani, oggi è brand chef presso La Corte degli Dei, il fine dining di Palazzo Acampora, ad Agerola; Di Donna, dal 2017 membro dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani, attualmente svolge attività di consulenza.

Il 16 gennaio, a partire dalle 20.00, tutti assieme interpreteranno il tema "Rosso Corallo", in cui il colore rosso farà da filo conduttore.

Il menu prevede i finger food Bon Bon al pomodoro, Polenta fritta con ragù napoletano e Bao al vapore; a seguire, Assoluto di Corallo: pasta con crostacei, spuma di fagioli e cialde di corallo ed Espressione del momento della "Mia Scarpariello''; Vincenzo Damiano proporrà la Montanara a Doppia Cottura, fritta e al forno.

In chiusura, predessert, seguito da Millefoglie con crema alla vaniglia e frutti rossi.



