Pizza: margherita, marinara e cosacca 'sbarcano' a Mantova

Il menù parte dalle pizze della casa madre di Napoli: margherita, marinara e cosacca, a ruota di carro, e si arricchisce anche della frittura napoletana e dei dolci della tradizione quali babà, pastiera, sfogliatella, graffe e capresina. E' l'offerta che L'Antica Pizzeria Da Michele propone da oggi a Mantova dove viene inaugurato un nuovo locale, all'interno del Mantova Village.

"Dopo il Michele Express al Valdichiana Village, un altro villaggio della rete 'Land of Fashion' accoglie un nostro punto vendita. Stavolta si tratta di una pizzeria di 370 metri quadri che sorge nella piazza centrale del Mantova Village" spiega in una nota Alessandro Condurro, ad de l'Antica Pizzeria Da Michele in the world. "La nostra pizza arriva anche a Mantova, scenario di storie che la rendono straordinaria e differente da tutte le altre città d'arte. Non è un caso se il nostro logo con nonno Michele è stato trasformato, per l'occasione, in un novello Virgilio che proprio in questa città vide i suoi natali e le cui spoglie sono custodite a Napoli" continua Francesco De Luca, ad de l'Antica Pizzeria Da Michele in the world.

"La location, esclusiva e diretta da Marco Cavallini, e la vicinanza con Mantova, patrimonio mondiale UNESCO dal 2008, ci ha convinti di questa scelta che segue la bellissima esperienza al Valdichiana Village con il Michele Express. In molti ci hanno interrogato sulla data di apertura: speriamo che questo sia un segnale positivo e che, anche stavolta, siano tantissimi a scegliere di provare la nostra pizza, tra una pausa shopping e una serata fuori. Un ringraziamento speciale va a Ettore Papponetti - Head of Leasing, a Federica Sala - Head of special project e a Stefano Cazzato - Sr Company Lawyer, professionisti di standing internazionale che hanno contribuito in maniera determinante all'apertura dello store e alla sottoscrizione di una partnership che siamo sicuri sarà duratura e ricca di reciproche soddisfazioni" concludono i soci della S&J Capital Partners, società proprietaria della pizzeria di Mantova.

Il locale, si sottolinea nella nota dell'azienda, "è realizzato in ferro battuto, lo stile dell'arredamento rispecchia i valori e la tradizione de l'Antica Pizzeria Da Michele, arricchendola di particolari ricercati. La pizzeria è arredata con tavoli in marmo, le pareti sono costituite da vetrate che permettono di avere una vista esclusiva sul Mantova Village e sulle sue fontane".



