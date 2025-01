Presidente pizzaioli ai giovani, venite a lavorare con noi

C'è una forte mancanza di personale nelle pizzerie in Italia: serve manodopera giovane da inserire in un settore "in grandissima salute e che rappresenta un mercato che nel mondo vale miliardi". È l'appello ai giovani perché scelgano di lavorare in pizzeria rivolto oggi da Antonio Pace, presidente dell'Avpn, l'Associazione verace pizza napoletana, in occasione della presentazione dell'Osservatorio socio-economico della pizza napoletana, costituito, oltre che dall'associazione, dall'Università Parthenope, dal Cnr-Dipartimento Scienze Umane e sociali Patrimonio Culturale e dalla Fipe-Confcommercio campana.

"In tutto il mondo si parla solo di pizza napoletana - ha aggiunto Pace - e i giovani hanno un futuro nel settore. Abbiamo tanto bisogno di manodopera senza dimenticare che anche all'estero il nostro settore si sta sviluppando in modo incredibile. E l'indotto è considerevole dando ulteriore stimolo alle possibilità di occupazione".

"Certo, mi rendo conto che è un lavoro duro, che richiede sacrifici - ha sottolineato Pace - anche perché viene svolto quando gli altri si divertono e si rilassano. Tuttavia dà grandi soddisfazioni anche dal punto di vista emotivo oltre che economico. Con i nostri corsi contribuiamo a formare i giovani e possiamo sostenerli nel cercare lavoro in modo utile".

Anche per l'assessore regionale alle Attività Produttive, Antonio Marchiello, ci sono "tutte le condizioni per dare un mano ai giovani affinché capiscano che se si inseriscono nel mondo delle nostre 'vecchie' attività artigianali possono riproporsi come nuovi imprenditori in una nuova realtà economica ormai a livello internazionale".



