Natale con pizza di scarole, 'ruoto' alla parmigiana e pastiera

Pizza a 'ruota di carro' o napoletana contemporanea, in teglia o nel 'ruoto', fritti, ma soprattutto i piatti dei ricordi preparati con ricette di famiglia. In tavola pizza di scarole, pizza "ruoto parmigiana", marinara alla Farinati con capperi e acciughe, e pastiera "mamma Anna". E poi frittatina con porcini, castagne e pancetta, e frittatina boscaiola: timballo crunch con tagliolini paglia e fieno mantecati con una ricca salsa. Sono alcune delle proposte di Renato Ruggiero e del suo team presentate da 'Farinati' in un incontro.

Tra l'offerta la pizza "domeniche napoletane" con provola affumicata, stracotto di genovese in terracotta, cipolla crunch, basilico fresco; quella "4 latti" con fiordilatte, formaggio caprino, blu cheese di bufala, crackers di parmigiano, marmellata di pere fatta in casa, basilico. Ruggiero e i suoi collaboratori, con i pizzaioli Giuseppe Zincone e Pasquale Sorrentino, e il maître Gaetano Maione, utilizzano prodotti a denominazione di origine: "Operiamo una selezione rigorosa dall'olio alle farine, dal pomodoro ai latticini - spiega Ruggiero - spesso valorizzando piccoli produttori locali. Il menù rispecchia in pieno la filosofia degli imprenditori Gennaro Del Buono, Giovanni Pianelli, ideatori di Farinati con Ruggiero e Paolo Santorelli, che fa della stagionalità e della genuinità degli alimenti i suoi punti di forza".

A Natale menù "Special Christmas" anche con pizze e fritti senza glutine con forno e cucina dedicati, e piatti vegetariani.

Denominatore comune: la tradizione, e anche gli interni del ristorante fanno riferimento alla cultura napoletana, come le carte da gioco giganti appese alle pareti.



