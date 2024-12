Pizza, un 'pezzo' di Napoli sbarca da domani a Pescara

"A pochi giorni dal Natale, e dopo una doppia apertura nello stesso giorno dei due Michele Express a Cava de' Tirreni e al MaxiMall Pompeii, inauguriamo la nostra prima sede in Abruzzo, sul lungomare di Pescara, città natale di Gabriele D'Annunzio, tra il ponte del mare e il porto turistico" spiega Alessandro Condurro, ad de l'Antica Pizzeria Da Michele in the world. "Pescara è una città che vive sul mare e, in questo senso, presenta grandi affinità con Napoli e le sue tradizioni culinarie. Pensiamo dunque che i suoi cittadini possano apprezzare la semplicità e la genuinità dei prodotti tradizionali e ci auguriamo una grande accoglienza per ciò che l'Antica Pizzeria Da Michele rappresenta rispetto alla pizza" continua Francesco De Luca, ad dell'azienda.

"Il locale si sviluppa in due sale di circa 90 posti totali, più un'area esterna di altri 50 posti. Gli interni, molto luminosi grazie alle vetrate che circondano l'intera sala, ripropongono il tema della sede storica di Napoli riadattato in chiave moderna" concludono Antonello Corciulo, Fabrizio Bovenzi e Guglielmo Torre, soci della sede di Pescara.

Il menù parte dalle pizze della casa madre di Napoli, vale a dire margherita, marinara e cosacca, a 'ruota di carro', e si arricchisce di altre, tipiche della tradizione partenopea, come il la provola e pepe, il calzone ripieno al forno, la pizza fritta, la salsiccia e friarielli, la diavola e la bufalina.

Antipasti e dolci della tradizione italiana per accompagnare il pasto.



