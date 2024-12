Ostricari professionisti, slancio per le produzioni di nicchia

Favorire le produzioni di nicchia, quelle di alta qualità, portate avanti con fatica da piccoli ostricoltori in Italia e nel mondo. È anche questo l'obiettivo dell'AIOST, l'Associazione Italiana Ostricari presieduta dall'imprenditore puteolano Daniele Testa (vicepresidente Alessio Cutino) che oggi, al termine di un primo ciclo di formazione, ha presentato i primi ostricari d'Italia ossia i professionisti dell'ostrica, capaci di selezionarle in base a proprietà e stagionalità. E così le ostriche, come un buon vino o un prodotto agroalimentare, parleranno del territorio. Passo successivo, annunciato dagli stessi Daniele Testa e Alessio Cutino, sarà quello della realizzazione di una Guida dei locali che presentano una carta delle ostriche ben organizzata, pensata e strutturata. Ed è questo secondo anello della strategia Aiost che, da un lato, vuole garantire il cliente finale del ristorante sulla presenza di prodotti con elevati standard qualitativi ma, dall'altro, vuol dare spazio anche ai piccoli allevamenti di pregio che fino ad ora potrebbero risultare trascurati.

Un percorso studiato, strategico, come ha sottolineato la giornalista Brunella Cimadomo che ha coordinato l'evento al quale ha preso parte anche il direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Antonio Limone. I corsi dell'associazione si sono svolti anche con l'egida e la competenza dell'Istituto. Oltre che con lo Zooprofilattico intese sono state sottoscritte con alcune ASL d'Italia e con i Comuni. Il primo è stato proprio quello di Pozzuoli da dove l'Associazione è partita ed è nata. "Questa attività di formazione rappresenta un volano di sviluppo e di economia" ha commentato Antonio Limone.

Nel corso dell'evento, che si è svolto nel luogo simbolo dell'ostricoltura campana, il lago Lucrino dove furono impiantati i primi allevamenti di ostriche al mondo, si è parlato anche di valorizzazione culturale. Alla cerimonia di consegna delle perle e degli attestati ai primi professionisti del settore che hanno superato appositi corsi dell'AIOST hanno preso parte anche il giornalista e scrittore enogastronomico Luciano Pignataro e l'imprenditore Fabio Postiglione, presidente di una OP di mitili campani. Quindi formazione, acquisizione di skill e competenze, nascita della Guida ai locali con una carta delle ostriche curata, attribuzione delle "perle", valorizzazione del territorio e sviluppo economico: un progetto ambizioso. "Puntiamo su competenza e formazione ma attenzione - hanno detto Daniele Testa e Alessio Cutino - le perle si possono prendere ma si possono anche perdere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA