Gragnano e il panuozzo, riconosciuto il marchio ufficiale

Si terrà giovedì 12 dicembre, presso la biblioteca comunale di Gragnano, il riconoscimento ufficiale del Panuozzo alla presenza dell' Arpaia (Ass. Pizza e Panuozzo di Gragnano). E' un "Traguardo importante per la tutela di una eccellenza tutta nostra" fa sapere il sindaco Nello D'Auria.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ha concesso la registrazione del marchio "Panuozzo di Gragnano". Chi vorrà imitare i maestri pizzaioli gragnanesi dovrà fare i conti con il suo disciplinare, al fine di non utilizzare impropriamente il nome del panuozzo di Gragnano.

Autorità ed esperti del settore si incontreranno domani, giovedì 12 dicembre. alle ore 11.00. presso la Biblioteca Comunale della città per confrontarsi sul tema. ci sarà il sindaco di Gragnano, Nello D'Auria, l'assessore regionale Nicola Caputo, l'agronomo Vincenzo Scola e il presidente dell'Associazione Pizza e Panuozzo di Gragnano Camillo Arpaia.

Il panuozzo nasce come prodotto della panificazione e cuoce nel forno della pizza. Con due passaggi, la seconda dopo essere stato farcito di solito con mozzarella o provola e altri ingredienti che variano a seconda di gusti. Quello tipico è farcito con la pancetta prodotta sui monti Lattari.

"Questo riconoscimento non solo celebra la cultura gastronomica locale, ma rappresenta anche una garanzia per i consumatori che potranno assaporare il vero Panuozzo di Gragnano, preparato secondo le regole di una tradizione tramandata da generazioni.

Un lavoro che ci tutela da tutte le potenziali contraffazioni che potrebbero fuorviare i consumatori circa l'origine e la qualità del Panuozzo di Gragnano", ha dichiarato il presidente dell'Associazione Pizza e Panuozzo di Gragnano Camillo Arpaia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA