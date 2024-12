Pizza,l'AVPN arriva nella 'Casa degli Spiriti' di Isabel Allende

L'AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana) amplia i suoi confini con la nuova delegazione Latinoamerica a Santiago del Cile. "Un grande traguardo per l'Associazione - sottolinea una nota - che conta oltre 1100 pizzerie associate in 60 Paesi e che, di recente, ha animato i saloni della 'Casa degli Spiriti'. La villa ottocentesca, sede dell'Ambasciata Italiana in Cile dal 1973, raccontata dalla celebre scrittrice cilena Isabel Allende nel suo omonimo romanzo". Latinoamerica include tutti i Paesi americani di lingua ispanica ed è la quinta delegazione istituita dall'Associazione dopo VPN Americas, che comprende Usa e Canada, AVPN Giappone, AVPN Brasil e AVPN Australasia, in rappresentanza del continente oceanico.

La nuova sede è stata costituita da Antonio Pace, presidente dell'Associazione, alla presenza dell'ambasciatrice Valeria Biagiotti e ha visto la partecipazione del direttore generale Stefano Auricchio, del direttore marketing dell'Associazione Gianluca Liccardo, di Andrè Guidon, presidente della delegazione Brasile e di Peterson Secco direttore AVPN School Canela. E ancora presenti Juan Carlos Romero dal Perù e gli affiliati del Cile Stefano Ligori (Brunapoli), Renato Colombo (Ciudad De Pie) e Milton Quinzacara. "La nuova delegazione avrà il compito di promuovere la Vera Pizza Napoletana nei Paesi dell'America Latina. - ha sottolineato Pace - Un altro passo storico che abbiamo avuto il piacere di celebrare in una cornice d'eccezione come la Casa degli Spiriti e che conferma il nostro spirito internazionale e la nostra missione di valorizzare la cultura della Verace Pizza Napoletana in ogni angolo del globo".

Durante la costituzione sono stati nominati il coordinatore della Delegazione Gonzalo Garay Varo, il brand ambassador Argentina Nestor Gattorna, il brand ambassador Colombia Andrea Bornacelli, il brand ambassador Ecuador Carlos Recalde Moreno e il brand ambassador Repubblica Dominicana Francesco Curcio.





