Panettone classico artigianale da due 'famiglie' napoletane

Due storiche famiglie dell'arte bianca di Napoli, il Panificio Antonio Rescigno e l'Antica Pizzeria Da Michele in the world, già legate da un matrimonio, si uniscono per creare un panettone classico artigianale, che sarà in vendita in 'limited edition'. Dopo il bilancio positivo della colomba di Pasqua, il Panettone Classico Artigianale Limited Edition sarà in vendita da oggi nelle diverse sedi delle due aziende. "Grazie alla collaborazione, ma soprattutto all'affetto che lega queste due realtà che sono accomunate dall'amore per gli impasti - sottolinea una nota - sarà possibile quindi portare sulla propria tavola e ovviamente gustare nei giorni a ridosso delle festività natalizie un panettone artigianale". L'unione è la naturale conseguenza della parentela tra le due famiglie che condividono parte dell'albero genealogico: la figlia di Francesco Rescigno, Eufemia, sposò Salvatore Condurro, figlio di Michele Condurro.

"Dopo la colomba di Pasqua, abbiamo deciso di continuare a sottolineare l'unione tra le nostre due storiche attività, attraverso un simbolo tradizionale dell'arte bianca come il panettone. In questo modo, saremo presenti nelle case di chi stima e apprezza il nostro lavoro anche nel giorno di Natale e durante le feste" spiega Alessandro Condurro, ad de l'Antica Pizzeria Da Michele in the world.

"Il panettone è, senza ombra di dubbio, un simbolo conviviale, si mangia con le mani, ognuno prende la propria fetta, come spesso succede proprio con la pizza. Mangiare il panettone è un momento di condivisione e il suo profumo è unico, proprio come la pizza. Mi piace pensare che l'Antica Pizzeria da Michele in the world sarà presente nei giorni di festa in una forma diversa dalla classica margherita o marinara sulle tavole imbandite" continua Francesco De Luca, ad de l'Antica Pizzeria Da Michele in the world. "Abbiamo deciso di creare il più tradizionale dei panettoni, utilizzando prodotti campani di grande qualità, per raccontare, attraverso un prodotto dell'arte bianca, l'essenza delle nostre due tradizioni centenarie. In particolare, la farina è Caputo, la stessa delle 62 sedi de l'Antica Pizzeria Da Michele in the world, e il burro è Fior d'Agerola, storico fornitore di latticini della rete MITW" sostengono Antonio Rescigno con i figli Annalisa, Daniela e Mimmo.



