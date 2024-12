Istituita lo scorso anno dal Consiglio comunale, Napoli celebra la Giornata cittadina della cultura del caffè napoletano. L'assessora alle Attività produttive e al Turismo Teresa Armato e la vice presidente del Consiglio comunale Flavia Sorrentino hanno partecipato ad un momento conviviale al Gran Caffè Gambrinus. "Non c'è bevanda più rappresentativa dello spirito di una città come il caffè per Napoli: rappresenta un rituale, un momento di convivialità che unisce persone e culture. Oggi celebriamo la Giornata cittadina della cultura del caffè napoletano, istituita dal Consiglio comunale proprio con l'obiettivo di promuovere e diffondere la cultura del caffè napoletano, le sue usanze e le sue storie, oltre a tutelare l'identità culturale della città di Napoli", ha affermato l'assessora Armato. "La cultura del caffè nella nostra città è un vero e proprio rito sociale. Per questo motivo - ha aggiunto la vicepresidente Sorrentino - il Consiglio comunale di Napoli ha approvato all'unanimità un ordine del giorno a mia prima firma per istituire il 10 dicembre una 'Giornata cittadina'. Un modo per valorizzare identità, storia e tradizioni locali ma anche un modo per sostenere la filiera produttiva, professionale e commerciale che ruota intorno al settore caffeicolo e che rappresenta un volano di crescita su cui puntare per creare economia e posti di lavoro ora e negli anni a venire".



