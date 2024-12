L'Antica Pizzeria Da Michele apre domani a Bruxelles, in Rue Antoine Dansaert 53. "Con Bruxelles diamo il via a una serie di aperture che, a dicembre, interesseranno la Campania, l'Italia e, appunto, il Belgio, dove inauguriamo una sede per la prima volta" spiega in una nota Alessandro Condurro, ad de l'Antica Pizzeria Da Michele in the world.

"La sede di Bruxelles sorge a un minuto a piedi dal Palazzo della Borsa, detto Brussels Stock Exchange or 'Beurs', e a 5 dalla famosa 'Grand Place': un luogo centralissimo e facilmente raggiungibile da abitanti della città e turisti" dice Francesco De Luca, ad de l'Antica Pizzeria Da Michele in the world.

"Bruxelles è l'ultima delle sedi che inauguriamo quest'anno, dopo la recente seconda apertura ad Amsterdam. Si tratta di un gioiellino di italianità in pieno centro a Bruxelles che conta circa 70 coperti" afferma Amedeo Aterrano, socio delle sedi di Amsterdam, Londra e Manchester.

Il nuovo locale, fa sapere la nota, "presenta un arredo che richiama fortemente l'Italia, con quadri a tema e tanti ricordi della famiglia Condurro. Immancabile il bar e, alle spalle del locale, una piccola terrazza con pochi posti a sedere e un'altra davanti, di fronte all'ingresso". Il menù parte dalle pizze della casa madre di Napoli, vale a dire margherita, marinara e cosacca, "a ruota di carro, e si arricchisce di altre, tipiche della tradizione partenopea, come il calzone ripieno, la pizza fritta, la salsiccia e friarielli, la diavola, la funghi e tartufi, tanto amata a Londra, e molte altre. Tanti antipasti, dolci e drink ad accompagnare il pasto o per proseguire la serata".



