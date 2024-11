Ok Anteprima VitignoItalia 2025,2mila visitatori e 400 operatori

Napoli si conferma mercato di riferimento del settore enologico: è l'indicazione che emerge dal bilancio degli organizzatori di Anteprima VitignoItalia 2025, appuntamento dedicato alle eccellenze enologiche italiane che introduce l'omonimo evento, in programma dall'11 al 13 maggio 2025. Cinquecento etichette di oltre 100 cantine hanno animato gli spazi dell'Hotel Excelsior con una giornata di degustazioni "che ha raccontato, agli oltre 2000 visitatori presenti, di cui 400 operatori del trade - si mette in evidenza - grandi terroir e i produttori più interessanti della Penisola".

Una full immersion nell'enologia tricolore che ha coinvolto, si afferma, "grandi ristoratori, le più influenti firme del settore e ha soddisfatto le aspettative dei wine lover, entusiasti di conoscere e apprezzare i vitigni identitari di ogni territorio, dai grandi classici a denominazioni meno note".

Un'edizione che ha messo in luce la varietà e la ricchezza che il patrimonio enologico italiano ha da offrire spaziando dalle migliori cantine campane, al Chianti, la Valpolicella fino alle etichette del Consorzio del Friuli Doc, "per poi scendere verso Sud e scoprire il Consorzio Vita Salernum Vites, la realtà salernitana di grande interesse tanto per i suoi vini d'eccellenza quanto per la bellezza dei suoi paesaggi".

"Anche quest'anno Anteprima VitignoItalia ha conquistato Napoli - racconta Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia -registrando un grande successo di pubblico, sempre più attento, e un forte interesse da parte del trade e della stampa. Un evento che guarda al futuro della promozione del vino coniugando il piacere dell'esperienza degustativa all'attenzione alla stampa estera e nazionale con attività su misura, come l'educational tour, il progetto, in collaborazione con ICE, che ha visto grandi firme del settore protagoniste di degustazioni, masterclass e visite in cantina, per una giornata di approfondimento del territorio salernitano che ha riscosso un notevole successo. Con grande soddisfazione, ringraziamo le numerose cantine fedeli alla manifestazione, l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania e UniCredit per il prezioso supporto. Con questo grande entusiasmo siamo già proiettati a maggio, in vista della nuova edizione di VitignoItalia e continueremo a migliorarci coinvolgendo sempre più realtà enologiche e ideando contenuti sempre nuovi, adatti a ogni target".

Un palcoscenico per i vini ma anche per le eccellenze agroalimentari. Quest'anno, infatti, la kermesse ha dedicato ancora più attenzione al lato food, selezionando prodotti d'eccellenza, dagli oli Evo pugliesi ai salumi e un'ampia scelta di limoncelli, liquori amari, nonché una selezione di pasticceria. "Il tutto per un'edizione dal forte carattere internazionale con la presenza di 5 giornalisti della stampa estera provenienti da Germania, Austria, U.K e Polonia che, nella fascia loro dedicata dalle 15 alle 17, hanno arricchito un parterre composto da sommelier, ristoratori, firme storiche del giornalismo e professionisti del settore enologico" concludono i promotori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA