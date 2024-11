"La notte delle stelle", premiati pizzaioli di tutto il mondo

Celebrare il talento dei pizzaioli e la loro arte, "portando orgoglio" a coloro che hanno scelto di dedicare la propria vita alla cosiddetta "arte bianca". Questa la motivazione della prima edizione de "La notte delle stelle" svoltasi nel "Grand Hotel La Sonrisa" di Sant'Antonio Abate (Napoli), ideata da "Guida Chef di Pizza Stellato" del presidente Vincenzo Varlese. "Come esiste una 'Guida Michelin' per i ristoranti che rappresentano un simbolo di eccellenza culinaria, così anche i pizzaioli con i loro relativi ristoranti meritano di esser premiati attraverso un riconoscimento ufficiale" ha affermato Varlese, pluricampione del mondo per la pizza napoletana, tra gli applausi degli oltre 70 pizzaioli venuti da tutto il mondo.

La serata, condotta da Johnny Parker e Magda Mancuso, ha visto l'assegnazione di stelle ai pizzaioli, valide per 12 mesi, dal primo gennaio al 31 dicembre 2025, con l'obiettivo di celebrare l'eccellenza e la maestria dei migliori pizzaioli del mondo. Ma come si ottiene il riconoscimento? "Una commissione di esperti, rigorosamente in incognito - ha precisato Varlese - esplora le pizzerie di tutta Italia alla ricerca delle realtà più stimolanti e soddisfacenti, dei professionisti più eccellenti e dei prodotti più squisiti.

Voglio specificare che la stella non si acquista. Si riceve esclusivamente per merito".

La missione principale della Guida Chef di Pizza Stellato - ha concluso Varlese - è quella di elevare la professione del pizzaiolo a un livello superiore, riconoscendo obiettivamente il merito e le capacità di ognuno tenendo ben presente che negli ultimi anni il settore ha subito una trasformazione incredibile, sempre in bilico fra tradizione e innovazione, a fronte di una pressante accelerazione mediatica. Vogliamo che questa arte venga apprezzata e giustamente insegnata e promossa, è la nostra aspirazione massima".

Dopo un incontro con la stampa è andato in scena un cooking show con Natale Trentacoste, l'Associazione dei cuochi siciliani, Fulvio Russo, Ciro Poppella, Patrizio Pelliccio e Michele Cafiero. A seguire un talk show cui hanno preso parte Antonio Malvasi, Luana Mastrolia e Dario Duro. A collaborare per la realizzazione dell'evento, con Varlese, sono stati gli ispettori Giovanni Cristallo, Lorenzo Aiello, Fabio Falsetti e Gabriele Giannotti che hanno selezionato i pizzaioli degni di stella. Ad aprire la serata la voce di Imma Vitale. A seguire sono stati assegnati i riconoscimenti agli oltre 70 pizzaioli.

Stelle alla carriera poi per Ernesto Fico (alla memoria), Alfredo Forgione, Umberto Fornito ed Angelo Iezzi. Nel corso della serata sono stati assegnati, infine, riconoscimenti anche ad Antonio Giaccoli, Imma Polese, Diego Paura, Paolo Farina e Linework Divise.



