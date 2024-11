Il Limone di Sorrento IGP alla Mostra del Gelato Artigianale

Il Limone di Sorrento IGP è fra i protagonisti alla Mostra Internazionale del Gelato Artigianale di Longarone (Belluno) con il sorbetto al succo di limone della Cooperativa Solagri, realizzato dal maestro gelatiere Giovannino Fittipaldi, 'ambasciatore' del gelato artigianale nel mondo.

Il prodotto è presente con la Cooperativa Solagri (raggruppa oltre 250 coltivatori della Penisola Sorrentina) impegnata, con il presidente Mariano Vinaccia, nella promozione del Limone di Sorrento e dell'Arancia bionda dell'area. Solagri partecipa con uno stand nel Longarone Fiere Dolomiti all'appuntamento della sessantaquattresima edizione fieristica dedicata agli operatori specializzati del settore della gelateria sia del Nord Italia che di vari Paesi europei. Lo spazio Solagri ospita il maestro gelatiere Giovannino Fittipaldi che opera in Norvegia con il marchio "Gelatiamo", un brand che ha diversi punti vendita e produce nel Paese scandinavo il sorbetto al limone con il succo prodotto dai Limoni di Sorrento della Cooperativa Solagri.

L'appuntamento fieristico al Longarone Fiera Dolomiti è occasione per la presentazione al MIG Arena di in un workshop sui prodotti naturali di eccellenza, il sorbetto di Limone di Sorrento IGP, preceduta da una illustrazione sulle particolarità del territorio della Penisola Sorrentina.



