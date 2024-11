Ecco i liquori ispirati allo speziale alla corte dei Borbone

Quattro liquori ispirati all'attività dello speziale alla corte dei Borbone a metà Ottocento. Sono 'coadiuvanti' sviluppati secondo i metodi tradizionali impiegati un tempo dagli alchimisti ma aggiornati ai gusti contemporanei: si chiamano Laurea Divina, Santo Bianco, Opera e Amaro Esoterico.

L'idea di lanciare una linea ad hoc è venuta ad un'azienda campana, l'Antica Distilleria Petrone, che propone "Alchimisti Reali", ispirata al fondatore Domenico, speziale alla corte dei Borbone. E' stato spiegato a Napoli in un incontro con i giornalisti: "Era il 1858 quando Domenico Petrone, speziale e alchimista alla corte dei Borbone, decise di fondare l'Antica Distilleria Petrone. A quell'epoca alchimisti e speziali utilizzavano piante rare dal profondo significato spirituale per creare elisir che fossero non solo deliziosi, ma anche benefici per la salute". Andrea Petrone, quinta generazione alla guida dell'azienda campana di famiglia, ha voluto rendere omaggio al fondatore e raccoglierne l'eredità storica creando una nuova linea di liquori. E' stata realizzata in collaborazione col Museo delle Arti Sanitarie di Napoli.

Nel corso dell'incontro è stato spiegato che Laurea Divina è un potente digestivo a base di alloro, pianta simbolo di trionfo e gloria secondo gli alchimisti; Santo Bianco è un amaricato estremo a base di cardo, noto per il supporto al benessere epatico e alla funzione digestiva; Opera, invece, ha come elemento chiave la canfora che favorisce la chiarezza mentale e la concentrazione; l'Amaro Esoterico rappresenta, infine, l'apice della linea perché impiega alloro, cardo e canfora, insieme con altre erbe aromatiche, per regalare un viaggio sensoriale e spirituale ispirato alla tradizione alchemica.

La nuova linea 'Alchimisti Reali' con la sua produzione limitata (2000 bottiglie per ogni tipo) punta ad affermarsi, evidenziano dall'azienda, "come un marchio premium". La presentazione del brand è avvenuta nella Galleria Borbonica.

Ospiti della serata il prof. Gennaro Rispoli, direttore scientifico del Museo delle Arti Sanitare di Napoli, e Roberto Pellegrini, barman professionista.



