Chef Esposito, anche al Sud un buon panettone è il re del Natale

Il Natale è "un tuffo nella tradizione e nella gioia del ritrovarsi, e i dolci della ricorrenza non possono mancare. La pastiera, che è un vero e proprio banco di prova per un cuoco per la lunghezza della preparazione e la scelta delle materie prime più ricercate, accompagna ormai ogni festa tutto l'anno, ma per me a portare la magìa del Natale sono gli struffoli e le cartellate pugliesi.

Anche al Sud il re della tavola è il panettone, ma fatto a modo nostro, con lievitazioni mai forzate di 36 ore per rendere la pasta porosa e con l'uvetta passita con i suoi semi, le nostre amarene, le albicocche del Vesuvio essiccate, le mele annurche, i limoni. Ingredienti importanti per il gusto, il profumo e anche il benessere, la frutta non può mai mancare. Dolci delle feste da accompagnare con un buon Passito o con delle tisane per moltiplicare le esperienze sensoriali, i buoni odori e bei ricordi delle feste di fine anno". Lo ha detto Gennaro Esposito, chef del ristorante due stelle Michelin "La Torre del saracino" a Vico Equense, in occasione della presentazione a Roma del panettone Pantesco a sua firma. Si tratta di un progetto gastrononomico, promosso dalla storica azienda vinicola Pellegrino, che celebra l'unicità e la preziosità dell'isola di Pantelleria col suo artigianato e la rinomata uva passa da Zibibbo. Con Pantesco la famiglia Pellegrino vuole valorizzare e promuovere l'utilizzo delle uve Zibibbo, zuccherine e con i vinaccioli che danno croccantezza negli impasti e lievitati, nell'alta pasticceria. In abbinamento al Passito naturale di Pantelleria Doc, sempre frutto delle uve Zibibbo coltivate ad alberello con una pratica agronomica unica al punto da meritare, circa dieci anni fa, il riconoscimento di patrimonio Unesco. E lo chef Esposito dimostra di sapere come trasformare ogni morso in un viaggio sensoriale attraverso i sapori della tradizione e l'essenza dell'isola di Pantelleria.



