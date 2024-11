A 'lezione' per piatti con spesa consapevole e carne sostenibile

A 'lezione di cucina circolare' per non sprecare niente. L'idea è del macellaio Antonio Di Sieno ('Trippicella') di Sant'Anastasia (Napoli), ed è stata raccolta da alcuni chef durante l'evento Gustus. Ai fornelli Gianluca D'Agostino, la brigata della stella Michelin Sakai Fumiko, Angelina Ceriello cuoca del centenario ristorante 'E Curti di Sant'Anastasia, che ha preparato un piatto antico, lo "stenteniello d'agnello", e altri ristoratori ed esperti del settore.

"Il mio obiettivo - spiega 'Trippicella' - è ottenere la piena valorizzazione degli scarti. In tavola abbiamo messo midollo, muscoli, frattaglie, riutilizzando anche materie prime già trasformate per alcune preparazioni, allo scopo di non sprecarle e sfruttarle al massimo". A salutare il progetto anti-spreco Peppe Guida, Eduardo Estatico, Luigi Salomone, Ciro Salvo, Gino Sorbillo, l'assessore regionale all'Agricoltura Nicola Caputo, che hanno assaggiato i piatti preparati con i cosiddetti tagli poveri. Hanno partecipato agli show cooking, condotti da Valeria Viscione, preparando piatti secondo i principi della spesa consapevole e della carne sostenibile: Bocconi con il bun con polpetta al sugo e provola, 50 panino Chef Roberto Talotti con il panino tartare di fassona piemontese stracciata bufala, pesto, misticacanza, pomodori confit; bun con brasato di maiale pull pork Much more pub; la Masardona con la "pizzella" con soffritto, Vittoria Different con il raviolo ripieno di genovese, su guancia di manzo, infine cipolla e fonduta di provolone del Monaco; American pub Verdenova bun con hamburger di maialino nero casertano, crema di friarielli, spolverata di taralli sbriciolati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA