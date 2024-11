Dop Campi Flegrei,'dalla viticoltura eroica alla città del vino'

Il Consorzio di Tutela dei Vini dei Campi Flegrei e Ischia presenta il convegno per il trentennale del riconoscimento della Dop per i vini dei Campi Flegrei "Dalla viticoltura eroica alla città del vino" è il tema dell'incontro che si terrà sabato 23 novembre, a partire dalle 10:30, nella Sala Ostrichina del Parco Vanvitelliano del Fusaro a Bacoli (Napoli). Per Michele Farro, presidente del Consorzio, "l'importanza del convegno è duplice: non solo celebreremo il trentennale della Dop dei Campi Flegrei, ma anche l'adesione di Bacoli all'Associazione Nazionale Città del Vino. Un traguardo che è il frutto di un impegno costante verso la valorizzazione del nostro patrimonio vinicolo e culturale".

"Questa adesione - spiega Daniele Marrama, docente di Diritto amministrativo dell'alimentazione e dell'agroecologia nella Federico II - ha un significato ancora più profondo, poiché svolge un ruolo fondamentale in chiave enoturistica. Il vino è da sempre un volano per lo sviluppo del turismo e il legame con l'Associazione Nazionale Città del Vino rappresenta una straordinaria opportunità per incrementare l'afflusso di turisti nelle nostre aree, facendo conoscere e apprezzare non solo i nostri vini, ma anche le tradizioni, la storia e la cultura che li accompagnano. L'integrazione di Bacoli in questa rete di comuni è quindi un passo strategico per promuovere un turismo sostenibile e di qualità, che sappia coniugare il gusto e l'ospitalità e che potrà generare importanti effetti economici e culturali per tutto il nostro territorio".

Dopo i saluti del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, introdurranno i lavori Michele Farro, Andrea D'Ambra, enologo responsabile isola D'Ischia per il Consorzio, e Angelo Radica, presidente Città del Vino. Partecipano alla tavola rotonda il prof. Daniele Marrama, Salvatore Loffreda, direttore di Coldiretti Campania, Eleonora Iacovoni, direttore generale Masaf - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, Salvatore Schiavone, dirigente ICQRF Campania e Molise MASAF, Ciro Lungo, Comandante regionale CC Forestale Campania, Felice Assenza, Capo Dipartimento ICQRF MASAF. Modera Luciano Pignataro, giornalista enogastronomico del Mattino. Le conclusioni sono affidate a Nicola Caputo, assessore regionale all'Agricoltura, all'on. Marco Cerreto, capogruppo Commissione Parlamentare Agricoltura e a Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura.



