World's Best Vineyards,Tenuta Cavalier Pepe prima Cantina Italia

Tenuta Cavalier Pepe è la prima Cantina d'Italia per l'offerta e l'accoglienza enoturistica, la numeor 14 nella classifica mondiale, al cui vertice c'è la spagnola Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal. Nella Top 50 le altre cantine italiane sono Ceretto al numero 20, Castello Banfi al numero 22 e Tenuta Castelbuono (Lunelli) al numero 25, la più alta new entry. Sono questi i giudizi della "World's Best Vineyards 2024", che ogni anno seleziona e premia le cantine "più suggestive e accoglienti del mondo". I risultati sono stati annunciati nella tenuta Nyetimber nel West Sussex, alla presenza di produttori provenienti da tutto il mondo.

Tra le italiane in classifica, Tenuta Cavalier Pepe, rileva una nota, "è uno dei riferimenti del vino d'Irpinia. La produttrice Milena Pepe accoglie i visitatori tra la cantina, il ristorante panoramico e la residenza immersa nella natura: un sistema di ospitalità rispettoso dell'ambiente, del territorio e delle persone".

"È con grande gioia che condivido questo prestigioso riconoscimento con tutti coloro che lavorano in Tenuta - dice Milena Pepe - impegnandosi ogni giorno per dare il massimo e con tutti coloro che ci sostengono con affetto, fiducia e apprezzamento. La cerimonia, svoltasi nel Regno Unito, è stata un momento davvero emozionante. La giuria e gli organizzatori di questo concorso mirano a promuovere la bellezza dei territori, anche quelli meno conosciuti". "Noi crediamo profondamente nella bellezza di accogliere e di far sentire a casa chi ci viene a trovare. Il nostro obiettivo principale è sempre stato quello di creare una comunità di appassionati, offrendo esperienze autentiche, che permettono di entrare in contatto con la realtà dei nostri luoghi, delle persone e dei nostri prodotti" conclude l'imprenditrice.



