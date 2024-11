Da Finagricola nuovo prodotto anche per Giappone e Stati Uniti

Trasformazione in conserva del datterino arancione, nella versione "intera in succo": con questo prodotto l'azienda salernitana Finagricola ha trovato spazio nei mercati esteri, in particolare negli Stati Uniti e in Giappone. Dopo essere stato introdotto nella linea professionale "Grangusto", dedicata ai professionisti del settore HoReCa, il datterino arancione, sottolinea una nota dell'azienda di Eboli, "è ora pronto per essere presentato ai consumatori".

L'espansione del mercato internazionale, l'ampliamento della gamma di prodotti e la diversificazione dei canali di distribuzione sono il risultato della sstruttura di Finagricola (fatturato di 48 milioni di euro, 475 dipendenti e 300 ettari di coltivazione).

Caratterizzato da una forma allungata e appuntita, simile a quella di un dattero, il datterino arancione rappresenta, fanno rilevare dall'azienda, "un equilibrio tra il gusto, il colore e la dolcezza del datterino rosso e quello giallo. È leggermente più croccante, carnoso e aromatico. Si distingue per il sapore dolce, le sue note intense, una polpa soda con pochi semi, e buccia sottile". L'ingresso del datterino arancione sul mercato dei consumatori finali è stato voluto dal responsabile marketing e comunicazione Domenico Catapano, che commenta: "Finagricola è un'azienda innovativa in continua sperimentazione, al servizio dei consumatori. Questo prodotto si inserisce nella nostra costante ricerca del bello e del buono, dove l'eccellenza si combina con l'estetica, la tecnologia e la natura. In un momento in cui la cucina e la gastronomia diventano sempre più espressioni creative anche tra le mura domestiche. Siamo certi che i nostri consumatori apprezzeranno non solo il suo gusto, ma anche la versatilità in cucina". Inoltre, il packaging del datterino arancione è corredato da un'etichetta speciale che suggerisce il tempo di cottura ideale per esaltare sapore e consistenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA