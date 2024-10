Dal 12 novembre a Capaccio-Paestum Campionato Mondiale Pizza DOC

Da martedì 12 a giovedì 14 novembre torna a Capaccio-Paestum (salerno) il Campionato Mondiale Pizza DOC. La decima edizione si terrà negli spazi del NEXT, Nuova Esposizione Ex Tabacchificio di Cafasso. La kermesse è supportata dall'Amministrazione comunale, dalla Provincia e dalla Regione Campania. Organizzata da Accademia Nazionale Pizza DOC, ente di formazione per pizzaioli professionisti ma non solo, la kermesse dedicata al mondo pizza ha aperto le iscrizioni a pizzaioli italiani e internazionali. Ad oggi sono iscritti pizzaioli provenienti da oltre 30 nazioni. Tanti iscritti, infatti, provengono da USA, Brasile, Argentina, Canada, Cile, Venezuela, Ecuador, Colombia, Panama, Korea del Sud, Albania, Tunisia, Polonia, Svezia, Francia, Spagna, Regno Unito, Slovacchia, Romania, Ungheria, Malta e altri. Le iscrizioni avvengono sul sito www.campionatomondialepizzadoc.it fino al 5 novembre, ultima data utile per iscriversi e partecipare all'evento. Per i vincitori delle varie categorie saranno diversi i premi in palio, come ad esempio prodotti e servizi offerti dagli sponsor, mentre il vincitore assoluto diventerà testimonial per un anno dell'Accademia Nazionale Pizza DOC partecipando al prossimo corso "Master Istruttore", che si terrà dopo il Campionato.

Il campionato, sottolineano gli organizzatori, è reso possibile anche grazie al supporto di aziende leader del settore. "Sono orgoglioso del viaggio fatto fino ad oggi assieme allo staff, a tutti i giudici, docenti dell'Accademia ed i partner che in questi anni hanno supportato il Campionato Mondiale Pizza DOC - afferma Antonio Giaccoli, presidente dell'Accademia Nazionale Pizza DOC - Siamo partiti nel 2014 da una comune festa della pizza nella mia città, Nocera Superiore, ed oggi siamo arrivati in ogni angolo del mondo. Un'emozione unica che ha permesso a me, e a tanti professionisti che negli anni mi hanno circondato, di diffondere e promuove la professione del pizzaiolo nel mondo".

Diverse le categorie e i trofei a cui possono iscriversi i partecipanti: 4 categorie TOP dalle quali si decreterà il nome del Campione Mondiale Pizza DOC 2024, 7 categorie Special, 4 categorie di gruppo, 3 categorie di abilità, 1 gara amatoriale ed 1 trofeo speciale. in palio anche Pizza Social e Doc Lovers.

Novità di quest'anno sarà il Trofeo Panuozzo DOC, prodotto tipico campano. A partire dai 16 anni di età, tutti i pizzaioli/e possono iscriversi alle gare. Il Campione Mondiale Pizza DOC 2024-Pizza DOC In The World 2024 sarà scelto tra il primo classificato della pizza classica, della pizza margherita, della pizza contemporanea e della pizza a ruota di carro, in funzione di chi ottiene il punteggio più alto. A presentare la kermesse saranno Enzo Calabrese, Rossella Pisaturo, Stefania Sirignano, Dino Della Porta. Anche quest'anno ci saranno i DOC Talk, format di approfondimento sul mondo pizza. Durante i 3 giorni di gara, infatti, ci sarà spazio per i workshop di approfondimento con maestri pizzaioli, aziende, esperti del settore, giornalisti ed influencer. I DOC Talk saranno condotti da Luca Fresolone, quest'anno accompagnato anche da esperti del settore come Luciano Pignataro e Vincenzo Pagano. Per ogni incontro ci sarà anche degustazione di pizza e di prodotti in abbinamento. Saranno circa 100 i giornalisti, food blogger, influencer, maestri pizzaioli e chef che si accomoderanno in giuria per valutare le circa 800 pizze sfornate nei 3 giorni di gara. Presidente della giuria sarà la giornalista Antonella Amodio. Per la sezione senza glutine, invece, presidente di giuria sarà il giornalista Alfonso Del Forno.



