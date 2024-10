Ecco la Guida alle Pizzerie della Campania 2025 del Mattino

Da domani, 31 ottobre, nelle edicole della Campania e in quelle di Roma Centro arriva la quarta edizione della Guida alle Pizzerie della Campania 2025 curata dal giornalista Luciano Pignataro, storica firma del quotidiano Il Mattino. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, nel ristorante Zi Teresa, sono stati assegnati i primi premi: Pizzaiolo dell'anno, Carlo Sammarco; Locale dell'anno, Pizzaingrammi a Pomigliano D'Arco; Le migliori carte dell'olio, del vino e della birra, Da Lioniello; Tipicita' della Campania, Antica Pizzeria da Michele e Michele in The World; Premio alla carriera, Davide Civitiello; Premio comunicazione moderna ex aequo a Nonno Vincenzo Capuano e Pizzeria Maturazioni Ottaviano.

"I locali passano da 250 a 300 ed è la guida più completa delle pizzerie di Napoli e della Campania che ci sia in circolazione" è stato sottolineato. Assegnati i Tre Galletti alle pizzerie che "sono maggiormente caratterizzate - è stato rilevato - che hanno un'anima, una storia, una tradizione o la capacità di proporre qualcosa davvero di nuovo". Per la prima volta sono stati assegnati anche i Due Galletti per segnalare alcuni locali che se perseguono su questa stradano posso arrivare a tre. "Tutte, anche quelle senza simbolo, sono degne e sono buone altrimenti non entrerebbero in una guida come questa, ma starebbero fuori. La differenza non è poca, visto che in Campania ci sono circa diecimila esercizi che in una maniera o nell'altra, fanno pizza".

Le pizzerie sono state tutte visitate in collaborazione con Antonella Amodio, giornalista e sommelier e autrice del primo libro sull'abbinamento fra la pizza e il vino.

Altra novità dell'anno è l'inserimento di undici panetterie, conosciute anche per le pizze al taglio, o tonde, che propongono ai clienti, dalla storica Moccia la cui pizzetta ha cresciuto per quasi cento anni intere generazioni di napoletani alle nuove panetterie realizzate da giovani con la passione della lievitazione. Un fenomeno crescente che presto potrebbe meritare un capitolo a parte. La guida, 420 pagine, costa 3,80 euro e si può acquistare in abbinamento al quotidiano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA