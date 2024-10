Al ristorante nippo-peruviano una serata dedicata all'arte

Una sera al ristorante per dipingere con il supporto e i consigli dell'artista Alessandra Manna. L'originale laboratorio di arte e creatività sarà ospitato giovedì 7 novembre, dalle ore 18,30 alle 21, dal ristorante nippo-peruviano Cariño Nikkei, nel quartiere di Chiaia. Il format prevede la possibilità di dipingere, tra un calice di vino e un finger food. Tra tele e pennelli, lo chef peruviano Juan Carlos Yaranga Quispe proporrà un aperitivo a scelta tra una poké in chiave nikkei o una combinazione di sei sushi roll. "La pittura - dice Alessandra Manna, in arte Pittura Elementare - è un mezzo per canalizzare le emozioni, permette di esplorarsi, esprimendosi attraverso colori e forme. Questo è il cuore del mio concetto di pittura elementare: semplice, ma profondamente connessa all'anima".



