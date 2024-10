Una serata a quattro mani per riscoprire la cucina antica

Un incontro a 4 mani per raccontare i sapori della cucina autentica. Lo chef-imprenditore Stefano Callegari e Leopoldo Di Martino, chef resident di Jus, sono stati protagonisti di una serata, nel locale di Chiaia a Napoli, in memoria della cucina "antica" come trionfo della materia prima di qualità e della linearità del gusto. Stefano Callegari, inventore del famoso trapizzino, celebrato anche dal New York Times, si è presentato nel capoluogo campano per la prima volta in veste di cuoco e non di pizzaiolo: "Ho fortemente voluto una serata divertente - ha detto - che celebrasse le nostre nonne, la nostra tradizione. La mia passione per la cucina è fisica e volevo creare questo abbraccio tra tradizione e il contesto odierno di Jus. Ho visto in Leopoldo, chef resident di Jus, l'interlocutore ideale". Leopoldo Di Martino nato a Castellamare di Stabia, dopo diverse esperienze in ristoranti stellati che gli hanno permesso di affinare la tecnica, ha deciso di dedicarsi ad un format più diretto come Jus. "I miei piatti - ha affermato - sono il frutto di una ricerca di prodotto attraverso la valorizzazione della filiera sostenibile, per esaltare al massimo la materia prima". Diego Amura, che ha fondato Jus in via Bausan a Napoli nel 2021, ha deciso di rendere questo indirizzo ancora più speciale, diventando il luogo in cui ospitare amici Chef che si ritrovano per raccontare la cucina di apparenza.



