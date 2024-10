Birra, Angelo Esposito eletto migliore spillatore del Sud

É Angelo Esposito di Birra & Bollicine (Napoli) il miglior spillatore di birra del Sud Italia, che ha conquistato la vittoria nell'ultima delle quattro tappe delle semifinali della quinta edizione di Stella Artois Draught Masters Italia, il contest organizzato da Stella Artois - premium brand di AB InBev - che ha lo scopo di eleggere il miglior spillatore di birra in Italia. La sfida si è tenuta ieri a Villa Fattorusso. Angelo Esposito ha avuto la meglio tra altrettanti 20 professionisti selezionati direttamente dal team di Stella Artois nei mesi precedenti, dimostrando di avere tutte le carte in regola per concorrere alla finale e aggiudicarsi il titolo di miglior spillatore di birra della Penisola. La giuria che lo ha designato come vincitore, dopo una sfida a colpi di spillatura seguendo il rituale dei 9 step Stella Artois, è stata composta da Stefano Masciello (Head of Sell Out On Trade Italia), Christopher Paiewonsky (Quality Manager - AB InBev) e Silvio Losapio (Stella Artois Draught Master 2019).

"Questo traguardo - ha dichiarato il vincitore della semifinale di Napoli - è per tutto ciò che ho dato al mondo della birra È stato un piacere aver raggiunto questo obiettivo dopo tanti sacrifici e anni dedicati al mondo della spillatura". Una rosa di 8 concorrenti arriverà al grande appuntamento finale, che eleggerà il miglior spillatore d'Italia; oltre ai singoli vincitori, i rimanenti quattro spillatori saranno selezionati in base ai punteggi ottenuti nelle prove delle semifinali. In palio, una fornitura di birra omaggio e la "Belgian Experience" per visitare il Birrificio di Stella Artois.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA