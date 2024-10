Torna Eruzioni del gusto, dal 25 al 28 ottobre a Pietrarsa

I vini, il cibo, i prodotti della terra lavorati da mani esperte che finiscono sulle nostre tavole. Ma anche il viaggio, la cultura dei popoli e la loro identità con uno sguardo rivolto alle aree vulcaniche del pianeta: si svolgerà al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, al confine tra Napoli e Portici, dal 25 al 28 ottobre 2024 la 6° edizione di Eruzioni del gusto evento culturale, espositivo e di promozione dell'enogastronomia, della viticoltura e dell'enoturismo dei territori vulcanici della Regione Campania e delle altre aree vulcaniche del Paese.

Promosso dall'associazione culturale Oronero dalle scritture del fuoco, l'evento rafforza la propria dimensione internazionale con un programma ricco di iniziative per promuovere i territori, l'agricoltura e l'enogastronomia partendo dalla Campania e proiettandosi verso il mercato internazionale.

La novità di questa edizione è il Premio 'Contadino dell'anno', un riconoscimento che verrà dato a quanti hanno profuso il loro impegno nella terra e nella lavorazione dei prodotti da essa derivati. Vi saranno contadini da diversi luoghi d'Italia a testimoniare il loro lavoro fatto di passione e sacrifici, patrimonio da custodire e tramandare alle nuove generazioni.

L' edizione 2024 coincide con le celebrazioni degli 800 anni dell'Università Federico II di Napoli e coinvolge anche la Reggia di Portici, sede del Dipartimento di Agraria dell'Ateneo Federiciano, che ospiterà importanti iniziative previste nel programma.

"Introduciamo molti temi, uno dei quali molto importante: mettere i contadini al centro dell'agenda delle politiche agricole in Italia" dice Carmine Maione, presidente di Oronero.

"Ci sarà un riconoscimento rivolto alle donne e agli uomini che da tanti anni sono i veri custodi della terra e oggi tramandano la loro cultura alle nuove generazioni. Noi celebreremo questo riconoscimento in una grande festa con presenze e testimonianze di altissimo livello, con persone che hanno segnato la rotta dell'agricoltura del nostro Paese. L' iniziativa 'Contadino dell'anno' nasce dall'intuizione di Fofò Ferriere e con Patrizia Spigno sono insieme a me motori appassionati nell'introdurre questo tema".

Il direttore del Museo di Pietrarsa, Oreste Orvitti: "Il successo delle passate edizioni di Eruzioni del Gusto ci ha spinti a programmare nuovamente al Museo l'evento culturale, scientifico ed enogastronomico che accomuna i territori vulcanici della terra. Pietrarsa trae le sue origini proprio dal Vesuvio e il Museo Nazionale Ferroviario affonda le proprie radici in questa zona che diventa sempre più nota al grande pubblico col passare del tempo" spiega Orvitti "Le quattro giornate della manifestazione ideata dall'associazione Oronero portano all'attenzione del mondo non solo i prodotti enogastronomici, ma anche il luogo che la ospita, con i gloriosi rotabili d'epoca della collezione ferroviaria a farle da cornice. Anche l'architettura industriale di quello che fu reale opificio Borbonico, poi trasformato in officina rotabili e poi in Museo, unitamente allo splendido panorama e alla magnificenza dei reperti esposti, fanno di questa kermesse un evento imperdibile che trova l'idonea collocazione in un luogo unico al mondo, protetto e gestito come un gioiello prezioso incastonato in un territorio vulcanico che offre il giusto equilibrio tra storia, cultura e bellezza".

Eruzioni del gusto vede protagonista la Regione Campania sin dalla prima edizione, oltre ad aziende del settore agricolo e vitivinicolo e numerose Istituzioni, dipartimenti universitari, istituti di ricerca scientifica e tecnologica, chef, sommelier, esperti, giornalisti, consorzi di tutela, produttori, enti di promozione turistica, buyers, operatori qualificati del settore e naturalmente i consumatori.

Tra gli stand la Campania sarà presente con il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio Dop, la pasta di Gragnano Igp, pane e prodotti da forno, colatura di alici di Cetara Dop. Tra le Dop campane presenti i Consorzi della Mozzarella di bufala campana, la ricotta di bufala campana, il provolone del Monaco e i limoni di Costa d'Amalfi e di Sorrento, la pizza e i dolci della tradizione campana.

Dal Vesuvio ai Campi Flegrei alle aree interne e costiere della Campania fino all'Etna con i grandi vini e la straordinaria agricoltura frutto della generosa fertilità dei territori vulcanici, dalla Toscana con 'Vetrina Toscana' alla Basilicata, Eruzioni del Gusto si conferma un importante appuntamento dove promuovere il cibo, il vino e il turismo enogastronomico. Per il programma www.eruzionidelgusto.it .



