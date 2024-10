Boscoreale, 'Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani'

Un percorso enogastronomico che quest'anno sarà anche Gluten Free, che si pone come obiettivo quello di esaltare al meglio i sapori vesuviani. Pietanze della tradizione locale che saranno abbinate ai vini prodotti sulle falde di uno dei vulcani più famosi del mondo e poi l'autentica novità dell'edizione 2024 lo Spirtz Vesuviano, senza dimenticare le masterclass gratuite in collaborazione con l'Associazione Italia Sommelier e al Consorzio Tutela Vini Vesuvio. E poi ancora spettacoli dal vivo con la tammorra di Simone Carotenuto, il gruppo Folk di Agerola e l'evento musicale finale, domenica 13 ottobre, con Rosario Miraggio. Quest'anno nel ricco programma si inserisce anche una collettiva d'arte con la presenza di 10 artisti vesuviani e raddoppiano i giochi antichi il tutto all'insegna dello stare insieme, senza dimenticare la sostenibilità e la difesa dell'ambiente.

Sono questi i tanti ingredienti della 24esima edizione della 'Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani' di Boscoreale, in provincia di Napoli. Il tradizionale appuntamento con il gusto, ma anche con gli spettacoli, il divertimento e ovviamente il buon vino, animerà nuovamente le strade e le piazze del centro storico del comune vesuviano. La manifestazione inizierà venerdì 11 ottobre con un'anteprima dedicata ai saperi vesuviani, per poi proseguire sabato 12 e domenica 13 ottobre, quando a partire dalle ore 18.30 sarà attivo il percorso enogastronomico, arricchito quest'anno da tante novità e qualche gradita conferma.

L'evento, organizzato dall'Associazione Culturale "Il Nuovo Vesuvio", presieduta da Angelo Cesarano, si propone anche per questa edizione di ripetere il grande successo di pubblico del 2023.

Il convegno. Come da tradizione ad aprire la manifestazione, venerdì 11 ottobre alle ore 19.00 presso la sala giunta del Comune di Boscoreale (Piazza Pace, 1), sarà un momento di presentazione e confronto del piano di marketing territoriale e turismo esperienziale legato al vino, in particolar modo al Lacryma Christi, e ai prodotti del territorio e che vedrà la partecipazione, tra gli altri, dell'assessore all'agricoltura della Regione Campania, on. Nicola Caputo; del consigliere regionale, Mario Casillo; del presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca; del sindaco di Boscoreale, Pasquale di Lauro.

Collettiva d'Arte. Una delle novità di quest'anno è l'anteprima di venerdì 11 ottobre, dedicata ai 'saperi vesuviani'.

Protagonisti saranno dodici artisti dei comuni del Parco Nazionale del Vesuvio, che per l'occasione allestiranno una collettiva all'interno del Chiostro del Comune di Boscoreale (Piazza Pace, 1) dal titolo "I Colori del Parco" il vernissage è in programma venerdì 11 ottobre alle ore 20.00, la mostra sarà aperta gratuitamente al pubblico sabato 12 e domenica 13 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00.

Gli artisti che esporranno sono Valeria Cimmino, Raffaele d'Errico, Anna D'Auria, Luigi De Martino, Vincenzo Empireo, Franco Luongo, Stefania Nunziato, Donatella Pappolla, Pina Salierno, Cristina Sodano, Giuseppe Sorrentino e Alessandra Torrente. La serata sarà chiusa dell'esibizione musicale di Luca Bifulco.

Il percorso enogastronomico. Quello predisposto per questa edizione è un autentico percorso alla scoperta o riscoperta dei sapori vesuviani, con un'attenzione alle intolleranze alimentari, infatti quest'anno sarà attivo anche uno stand Gluten Free. Un'occasione unica per gustare proposte gastronomiche legate alla tradizione, ma allo stesso tempo rivisitate con sapiente innovazione da parte degli chef e grazie alla collaborazione dello chef Ciro Campanile.a danzante.





