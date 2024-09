Al via Cilento Tastes, viaggio tradizionale dal vino alla pizza

Parte domani la seconda edizione di Cilento Tastes, al "Next - ex tabacchificio di Capaccio-Paestum" che ospita l'evento nato per dar voce al Cilento con i suoi artigiani del gusto, fino a domenica 29 settembre.

La tre giorni si apre domani alle 19 mentre sabato e domenica copre le intere giornate dalle 11 a mezzanotte: si tratta di una grande vetrina enogastronomica che punta i riflettori sulla biodiversità e le eccellenze del Cilento, epicentro della dieta mediterranea. La prima edizione ha visto la partecipazione di 100 artigiani e 9.000 visitatori. Quella attuale vuole essere non solo una vetrina di cibo e vino, ma "una manifestazione che racconta il Cilento come brand unitario fatto di prodotti agroalimentari, artigianali, manufatti ed elementi intangibili come cultura, storia, saperi e tradizioni".

All'appello hanno risposto 90 espositori, "gli artigiani del gusto", a cominciare da 10 cantine del Consorzio Vita Salernum Vitae in un unico spazio comune, la "Cantina Cilento", con i sommelier di Fisar - Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori. Ci saranno anche 7 masterclass su olio, vini, salumi, formaggi, con focus sulla mozzarella, l'iconica pizza cilentana e il gelato. Inoltre, si terranno convegni su temi come l'hospitality, la pizza ammaccata, il melograno, l'olivicoltura, il paniere mediterraneo, il progetto Sostevin e il food marketing. Non mancheranno concerti dedicati alla musica cilentana e la proiezione del docufilm "I Cilentenari", che racconta il mito della longevità attraverso sette storie di centenari e quasi centenari che vivono nel Cilento, con la presenza del regista Andrea D'Ambrosio. Mentre, Lab for Kids è un'area dedicata ai bambini, con laboratori che mirano a far scoprire ai più piccoli le eccellenze e gli antichi mestieri del Cilento.



