Napoli capitale mondiale della Bufala dop con un maxi congresso

Due giornate di incontri, 6 sessioni di lavoro, 30 relatori, 9 ospiti stranieri provenienti da 5 continenti - India, Stati Uniti, Europa, Australia, Nuova Zelanda e Brasile - in rappresentanza del gotha del settore lattiero-caseario mondiale, 30 progetti di ricerca: è la "First International Conference on Buffalo Mozzarella and Milk Products", il primo congresso internazionale sulla mozzarella di bufala campana Dop, che parte oggi a Napoli all'Università "Federico II", facendo del capoluogo campano la capitale mondiale dell'oro bianco mozzarella. Per due giorni (conclusione domani alle 13) i più importanti esponenti del mondo della ricerca, delle istituzioni e delle imprese della filiera si confronteranno in un evento di alto profilo scientifico organizzato dal Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, dall'ateneo federiciano con il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni animali e il Dipartimento di Agraria, dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, e inserito nel programma di celebrazioni per gli 800 anni dell'Università Federico II di Napoli. Ad aprire i lavori un videomessaggio del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida e gli interventi del rettore della Federico II, Matteo Lorito, che è anche presidente del comitato organizzatore, e del presidente del Consorzio di Tutela, Domenico Raimondo.

Tra i temi che saranno trattati nella due giorni le più recenti scoperte e i risultati più rilevanti raggiunti dal comparto della mozzarella di bufala campana dop a livello internazionale, ma anche studi e relazioni per smentire gli attacchi al sistema agroalimentare: dalla sostenibilità al benessere animale si assiste a un crescendo di fake news sui prodotti derivati dal latte.

La due giorni è stata divisa in tre macro-aree: la zootecnia, la tecnica di produzione e l'economia, evidenziando come questi fattori si intersecano nel mondo lattiero-caseario.



