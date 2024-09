'Amalfi Coast Cocktail Week' in Costiera dal 23 al 29 settembre

Dal 23 al 29 settembre arriva in Costiera Amalfitana "Amalfi Coast Cocktail Week", una settimana di appuntamenti dedicati alla mixology d'autore, organizzata da Paola Mencarelli con il patrocinio del Comune di Ravello e del Distretto Turistico Costa d'Amalfi nei migliori cocktail bar e bar d'hotel di tutta la Costiera ed in collaborazione con i cocktail bar della Campania, per valorizzare, annunciano gli organizzatori, "la miscelazione di qualità dell'intera regione e diffondere la cultura del bere consapevole e responsabile". "Sono arrivata in Costiera grazie ad un invito. Lo scorso anno mi ha contattata l'agenzia Side-B Events - un'interessante realtà di giovani imprenditori con una grande passione per la musica e l'eventistica - per organizzare la prima Cocktail Week italiana sul mare" spiega la promotrice, founder e creative director del format Italian Cocktail Weeks by Paola Mencarelli. "Per capire la fattibilità del progetto ho deciso di perlustrare la zona, e dopo aver trascorso parte del 2023 a fare sopralluoghi, ricerca e scouting nei grandi alberghi e nei migliori cocktail bar della Costiera Amalfitana, ho capito che il mio format era replicabile anche in questa ambita destinazione. Lo spirito di Amalfi Coast Cocktail Week è lo stesso delle altre Italian Cocktail Weeks ma ho deciso di modulare la settimana secondo criteri diversi, per dar vita a un evento itinerante e dislocato in più località, al fine di dare il giusto risalto alla qualità delle grandi strutture di questa fantastica terra".

Amalfi Coast Cocktail Week è infatti un evento 'sartoriale', con diversi punti in comune con le altre ICW by Paola Mencarelli, ma, si rileva, "dalla veste unica e creata su misura, per creare un trait d'union fra la bellezza dei luoghi della stessa Costiera Amalfitana e il talento dei bartender di tutta la Campania". Una sette giorni di cocktail list dedicate, masterclass, aperitivi, pop-up bar con i cocktail bar campani e guest shift con ospiti dedicata ad appassionati e conoscitori del settore, ma anche di iniziative culturali, attività ricreative ed experience indirizzate ad un pubblico di neofiti e pensate per avvicinare il grande pubblico alla mixology campana di qualità. Nove saranno le località protagoniste: Vietri sul Mare, Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Amalfi, Furore, Praiano e Positano.

Amalfi Coast Cocktail Week, si evidenzia, "vuole esplorare il territorio della Costiera Amalfitana attraverso un itinerario tra i 25 bar d'hotel e i cocktail bar selezionati alla scoperta dei drink creati ad hoc per la manifestazione". Per i 7 giorni di kermesse infatti ogni cocktail bar e bar d'hotel selezionato propone una cocktail list ACCW24 esclusiva e con 3 tipologie di cocktail: Signature Cocktail, un drink di libera creazione rappresentativo del cocktail bar; Cocktail RiEsco a Bere Italiano, dedicato al made in Italy con i prodotti italiani delle aziende che aderiscono a RiEsco a Bere Italiano: Cocktail Campania Felix, drink con materie prime e prodotti tipici del territorio campano.



