'Portici Pizza Park': pizza protagonista al Parco a Mare

La pizza del territorio, con 20 insegne di Portici e di Napoli, anima il Parco a Mare, recuperato alla fruizione pubblica dall'Amministrazione di Portici. Parte giovedì sera, 12 settembre e si chiuderà domenica 15 la prima edizione del "Portici Pizza Park", manifestazione organizzata per promuovere la buona tavola, le tradizioni, la cultura e l'attenzione all'ambiente della passeggiata sul mare.

Le venti pizzerie partecipanti saranno allestite all'interno di caratteristiche casette in legno che oltre a richiamare l'autenticità e la tradizione, riflettono, sottolineano gli organizzatori, "un impegno concreto verso l'ambiente". Queste strutture sono infatti realizzate con materiali eco-friendly, per rimarcare l'importanza della sostenibilità. Attenzione anche per la condivisione inclusiva riservata alle esigenze delle persone celiache con postazioni dedicate alla pizza gluten-free.





