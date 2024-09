Prete, "bando da un milione per investimenti tecnologici"

"Come Camera di Commercio di Salerno siamo stati sempre attenti a trasformare in fatti tangibili quelle che sono le nostre iniziative. Il fatto tangibile sarà quello di stanziare una risorsa significativa nella prossima giunta che convocheremo proprio per varare un bando per le imprese che faranno questi passaggi sulla sostenibilità e sull'innovazione in ambito agroalimentare". Lo ha annunciato il presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno, Andrea Prete a margine dell'ultima giornata di Agrifood Future, l'evento dedicato all'agroalimentare che si è tenuto a Salerno.

L'importo del bando sarà di un milione di euro. "È un supporto che riteniamo doveroso dare perché molte imprese possono fare dei passi in avanti e io guardo sempre a quelle più piccole, perché quando noi parliamo di sostenibilità ed innovazione non è qualcosa che riguarda solo le aziende di una certa dimensione, riguarda anche le aziende più piccole, anzi a maggior ragione loro possono colmare dei gap proprio con l'utilizzo delle tecnologie". Per Prete è necessario "attrezzarsi anche con le competenze necessarie ma credo che sia assolutamente fattibile un percorso di questo tipo ed è quello che noi stiamo promuovendo. Tra l'altro - ha aggiunto, parlando di Agrifood Future - abbiamo avuto anche i corsi mattutini nel teatro Verdi dove abbiamo avuto il sold-out di persone che hanno frequentato queste iniziative di promozione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Credo che sia emblematico di come una certa sensibilità il territorio ormai l'abbia e noi questa iniziativa la facciamo esattamente perché vogliamo che i nostri imprenditori possano crescere alla luce di quelle che sono le evoluzioni che il settore propone".

Prete, infine, ha annunciato che "ci sarà una terza edizione" di Agrifood Future, in quanto "il programma funziona e l'idea è di continuare ad avere un'iniziativa che è legata a questo settore. Cercheremo di fare sempre meglio", ha concluso.



