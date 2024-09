Agrifood future, oltre duemila visitatori nella tre giorni

Con oltre 2 mila visitatori, 75 ospiti, e 25 panel, Agrifood Future 2024 - evento organizzato da Unioncamere e dalla Camera di Commercio di Salerno - si conclude stasera e, al termine di tre giorni caratterizzati da dibattiti, workshop e interviste con esperti, accademici, istituzioni e imprenditori del settore agroalimentare internazionale, ha lanciato l'appuntamento nel 2025 per la terza edizione.

Tra i partecipanti, anche 25 buyers di una tra le imprese leader della GDO italiana, che ha scelto AgriFood Future come momento formativo e come luogo attraverso il quale incontrare le aziende del territorio, mentre più di 60 aziende hanno effettuato consulenze personalizzate con Google per immaginare soluzioni di intelligenza artificiale customizzate atte a fronteggiare le necessità delle singole aziende. I padiglioni Google sono stati visitati da centinaia di imprenditori e più di trecento persone hanno partecipato ai due workshop di Google sull'Intelligenza Artificiale.



