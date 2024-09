Lollobrigida, è un dovere riflettere sul futuro dell'agrifood

"Il futuro dell'agrifood è un elemento sul quale dover riflettere, confrontarsi e trovare le soluzioni migliori che sappiano tutelare il nostro patrimonio enogastronomico, salvaguardare la vitalità e le tradizioni dei nostri territori scolpiti dal lavoro dell'uomo, offrire a chi opera nel settore agricolo certezze di un reddito adeguato". Con queste parole è intervenuto Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in un videomessaggio in occasione della seconda giornata di AgriFood Future 2024, in corso a Salerno fino a domani.

"Saluto tutti i presenti e ringrazio in particolare il presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno, Andrea Prete - ha aggiunto il ministro - per l'invito e per aver organizzato una nuova edizione di Agrifood, un evento di grande interesse e attualità che ci dà la possibilità di riflettere sulle più recenti innovazioni al servizio della filiera agroalimentare. Voglio testimoniare con questo messaggio il mio pieno sostegno a questa iniziativa che offre nuove prospettive di sviluppo, soprattutto per le aziende del Sud Italia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA