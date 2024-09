A Napoli migliaia di visitatori per Bufala Fest

Migliaia di appassionati per l'ottava edizione di Bufala Fest - non solo mozzarella, la kermesse tutta all'insegna del gusto, dell'arte, dell'inclusione e del valore della diversità, che si è svolta a Napoli, nella centralissima piazza Municipio e che si è conclusa ieri.

"Bufala Fest - spiega Antonio Rea, direttore organizzativo della manifestazione - si conferma una realtà consolidata nel panorama di eventi di qualità, riuscendo a coniugare il gusto di un'attenta selezione gastronomica alla necessità di veicolare contenuti interessanti in relazione alla promozione dell'intera filiera bufalina come volano di sviluppo economico e turistico della Campania. Quest'anno, attraverso i talk tematici organizzati con l'Associazione Giardino delle Idee e con il sostegno del Feampa, abbiamo acceso i riflettori sul valore della food diversity e sull'importanza dell'inclusione alimentare". "Le emozioni che ho vissuto durante le cinque giornate di Bufala Fest - prosegue Rea - sono a dir poco uniche ed indescrivibili. Vedere quotidianamente bambini, giovani, adulti ed anziani tutti insieme nel nostro villaggio per degustare i piatti preparati dai nostri artisti del gusto, è stata un'immagine bellissima, l'istantanea più rappresentativa di questa ottava. Perché quando il pubblico di un evento come il nostro riesce ad essere con compostezza e sobrietà attore e spettatore al tempo stesso, significa che abbiamo imboccato tutti quanti la giusta direzione".

"Bufala Fest è un evento bello - ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi - in cui ho trovato tanta qualità ed è ciò di cui ha bisogno la nostra città. Una manifestazione che dà la possibilità a migliaia di turisti e di cittadini di trascorrere una serata diversa, all'aria aperta, in uno dei luoghi più simbolici di Napoli". "Per il secondo anno consecutivo - afferma Antonio Iannone, segretario dell'ufficio di Presidenza del Senato - Bufala Fest gode il patrocinio morale del Senato, poiché si è affermato nel corso del tempo come un punto di riferimento per la promozione e la valorizzazione della filiera bufalina e dell'intero comparto agroalimentare. Di particolare interesse anche il tema di questa edizione, che ha permesso di accendere i riflettori sulla food diversity e sull'inclusione alimentare, due argomenti al centro dell'attenzione delle politiche del Governo".

"Bufala Fest - non solo mozzarella" ha offerto al grande pubblico circa 40 espositori food che hanno proposto piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera bufalina: latte, latticini, formaggi, carni, salumi.



