Il sindaco di Salerno,Agrifood Future per valorizzare le risorse

"Devo dare atto al presidente Prete di aver messo su un lavoro importantissimo, coinvolgendo l'Università di Salerno, la facoltà di Agraria di Napoli, presenze importanti ed ospiti qualificati.

È un momento fondamentale questo, si entra nel merito dell'intelligenza artificiale supportata da Google che ha un suo padiglione dove potranno recarsi gli interessati per dialogare e capire l'importanza dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale". Lo ha detto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli a margine dell'inaugurazione di Agrifood Future, evento organizzato da Unioncamere e dalla Camera di Commercio di Salerno, in corso di svolgimento.

"L'evento tende a valorizzare le nostre risorse agroalimentari, imprescindibili per l'Italia, per il Sud e per la nostra provincia. Un settore che rappresenta una prospettiva di crescita economica e occupazionale. Ottimizzarlo nel senso dell'avanzamento tecnologico senza però minimamente derogare alla qualità e alla sostenibilità, credo che sia un dovere di tutti quanti noi. L'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi naturalmente porterà ulteriori spinte in questa direzione, si aprono scenari fino al momento non prevedibili, quindi un grazie ad Andrea Prete, un grazie a quanti hanno organizzato questa iniziativa e credo che sarà oltre che un'iniziativa di dimostrazione, un'iniziativa utile per gli imprenditori del settore".

Al taglio del nastro ha preso parte anche il rettore dell'Università di Salerno, Vincenzo Loia. "Penso che questa sia la concreta dimostrazione di come l'agricoltura si sia trasformata. Abbiamo forse per un periodo perso anche un po' la focalizzazione, al mio parere invece oggi c'è una grandissima concentrazione che è la concentrazione del mondo della ricerca, delle ricerca accademica, di quello produttivo ma anche di quello istituzionale, di come l'agricoltura si è trasformata.

Non è possibile perdere questa opportunità, non è possibile a mio parere per tutti, anche per i giovani, non capire quanto è determinante questo campo che è un campo straordinario e pieno di opportunità soprattutto per i giovani".



