Napoli pronta al weekend di mille gusti del Bufala Fest

Ultimo week end nel centro di Napoli per il mondo del Bufala Fest, dalla mozzarella alla carne di bufalo preparato dagli chef, dai dolci con il latte e la ricotta di bufala, alla pasta e alla pizza con la mozzarella. E' tutto pronto in Piazza Municipio per il sabato e la domenica di chiusura della rassegna gastronomica arrivata all'ottava edizione, che propone i menù del mondo della bufala, ma anche approfondimenti del settore, con esperti e politici.

I primi giorni hanno avuto già migliaia di visitatori che hanno gustato i vari prodotti nella piazza dove sono stati allestiti 37 stand di ristoranti, pizzerie e pasticcerie, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare le peculiarità di tutta la filiera bufalina.

"Bufala Fest si sta confermando un evento consolidato - sostiene Antonio Rea, direttore organizzativo della kermesse - capace di andare oltre gli aspetti meramente enogastronomici e di promuovere una filiera importante per l'economia della nostra regione come quella bufalina, valorizzando l'integrazione di quest'ultima con altre filiere agroalimentari, in particolar modo con quella ittica, grazie al sostegno del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (Feampa). I nostri artisti del gusto, stanno deliziando i palati dei visitatori con dei piatti, ognuno preparato con almeno un prodotto della filiera bufalina, che sono vere e proprie opere d'arte dal punto di vista culinario. Sarà un fine settimana tutto da vivere e da gustare e con molte sorprese per i nostri visitatori".

Nessun problema di traffico causato dal Bufala Fest, dicono gli organizzatori, visto che migliaia di visitatori hanno raggiunto il villaggio allestito in Piazza Municipio anche grazie al dispositivo messo in campo dal Comune di Napoli e all'iniziativa Park & Go di ANM. Dal punto di vista culturale, il programma nel "Giardino delle Idee" domani alle ore 19 vedrà il talk sul tema: "Food Startup, l'innovazione tra diversità e inclusione", nel corso del quale Giorgio Ventre, direttore della Apple Developer Academy dell'Università "Federico II" dialogherà con 7 startupper che presenteranno innovazioni del mondo food in materia di diversità e inclusione.



