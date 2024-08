Food: Monteruscello Fest,sul palco anche Finizio e Ricciardi

Il 4 settembre, alle ore 10, nel MAC (Monteruscello Agro City), verrà presentata la terza edizione del Monteruscello Fest. L'iniziativa nel settore dell'enogastronomia, voluta dall'imprenditore Daniele Testa e dai Giovanni Tammaro, presidente di Confagricoltura Napoli, si propone, evidenziano i promotori, di "valorizzare il territorio e promuoverne l'integrazione con il nucleo urbano del centro cittadino, ma anche di sostenere la ricerca scientifica sulle malattie rare: grazie alle prime due edizioni sono stati donati 60mila euro al programma "Malattie senza diagnosi" della Fondazione Telethon coordinato dal Tigem, l'Istituto Telethon di Genetica e Medicina di Pozzuoli".

La conferenza del 4 settembre prossimo, che discuterà sulle prospettive di crescita e sviluppo sociale legate all'evento, vedrà la partecipazione anche del sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, dell'assessore all'Agricoltura della Regione, Nicola Caputo e del presidente di Confagricoltura Campania, Fabrizio Marzano.

Quest'anno si arricchisce l'elenco degli artisti che hanno confermato la propria presenza alla due giorni del Monteruscello Fest. Fatima Trotta, madrina e conduttrice dell'evento che ha seguito sin dagli esordi, sarà accompagnata nella conduzione da Gianni Simioli. A salire sul palco Fest saranno anche il cantautore Gigi Finizio e Franco Ricciardi. Confermati anche gli Arteteca e i Ditelo Voi, il Dj Gigi Soriani e i Qui Si Sona band. Effetti speciali affidati invece a Luca Toscano. I nomi di tutti i protagonisti dell'edizione 2024 che si svolgerà lunedì 9 e martedì 10 settembre in piazza Agro City a Pozzuoli (Monteruscello) e il calendario delle rispettive partecipazioni saranno illustrati in dettaglio nel corso della presentazione del 4 settembre.

Cuore della manifestazione è l'offerta enogastronomica che i maestri del food, grazie anche al paniere flegreo e della Campania, proporranno: al Monteruscello Fest, anche quest'anno, prendono parte oltre 200 operatori, tra chef stellati e non, pizzaioli, pasticcieri, titolari di paninoteche, gastronomie, gelaterie, nonché produttori di vini e materie prime locali.

Quello del 4 settembre, annunciano gli organizzatori, sarà un evento nell'evento. Un modo per aprire il Monteruscello fest a tutta la città. "Non a caso si tiene al Mac, il Monteruscello Agro City che rappresenta una delle azioni legate proprio alla manifestazione: l'impegno a valorizzare i prodotti unici e di alta qualità che questo territorio può offrire" fanno sapere i promotori. Alla conferenza di presentazione, moderata dalla giornalista Brunella Cimadomo, partecipano i quattro organizzatori Daniele Testa e Simone Testa, imprenditori della ristorazione; Giovanni Tammaro, presidente Confagricoltura Napoli e il fratello Vincenzo Tammaro attivo nel settore agroalimentare con la coltivazione di prodotti autoctoni del territorio; il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni; l'assessore all'Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo; il presidente di Confagricoltura Campania, Fabrizio Marzano, Francesco Lettieri, coordinatore provinciale Telethon; Luciano Pignataro, giornalista e scrittore enogastronomico; Agostino Di Lorenzo, dirigente Governo del territorio e Urbanistica del Comune di Pozzuoli e promotore del progetto MAC; Monica Vanni, direttore sanitario dell'Asl Napoli 2; il presidente di AICAST, Antonino Della Notte. "Non siamo un quartiere dormitorio o un posto di piagnucoloni che stanno con le mani in mano. Qui - dicono i promotori dell'iniziativa, Daniele Testa, Simone Testa, Giovanni e Vincenzo Tammaro - c'è sviluppo imprenditoriale sano e il Monteruscello Fest ne è la dimostrazione. La manifestazione è un inno a liberare le proprie energie e a vivere basandosi sull'ottimismo e sull'impegno propositivo e produttivo a fare del bene".



