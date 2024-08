Pizza a Vico 2024, 'Morsi e Percorsi' dal 23 al 25 settembre

La settima edizione di 'Pizza a Vico' il 23, 24 e 25 settembre celebra la sua pizza identitaria che nasce, sottolineano gli organizzatori dell'evento, "dalla sapienza secolare dei suoi contadini e che oggi si esprime attraverso la passione dei suoi pizzaioli". La manifestazione, si rileva, "è un esempio di qualità e creatività nella promozione della tradizione enogastronomica regionale e del territorio di Vico Equense perché mette insieme i maestri pizzaioli del territorio per promuovere l'eccellenza gastronomica di Vico Equense, puntando l'attenzione sulla tradizionale Pizza di Vico, sulle materie prime di alta qualità che offre per la sua realizzazione unica e originale e sui suoi valori immateriali".

La Pizza di Vico è l'unica in Italia ad aver ottenuto il riconoscimento De.Co. che riconosce lo stile, la storia, i prodotti di una comunità laboriosa: dal provolone del monaco al fior di latte, dai pomodori all'olio, dal mare alla montagna. La qualità dei prodotti è la base di una cucina che fa di Vico una delle città più stellate d'Italia. "Vico Equense è un riferimento per tutti gli amanti della gastronomia - dice il sindaco Peppe Aiello - e la nostra pizza completa nella maniera migliore una offerta eccezionale di cui andiamo molto orgogliosi. La Pizza di Vico è una De.Co. proprio per la sua tipicità che la distingue da tutte le altre e ci teniamo a sottolineare questa eccellenza della nostra comunità". "Questa edizione è speciale - afferma il presidente dell'Associazione Pizza a Vico Michele Cuomo - perché vuole ribadire le radici locali della nostra pizza ma anche l'importanza di uno stile ben caratterizzato che può essere interessante ovunque in Italia e nel Mondo, proprio come la nostra gastronomia e i nostri prodotti. L'arte della lavorazione della Pizza di Vico ha radici antiche nella nostra città, dove intere generazioni si sono dedicate con amore e passione a questa attività esclusivamente artigianale. Questo dimostra una combinazione di creatività e rispetto per le radici culinarie della regione e della città di Vico Equense".

La manifestazione ha il patrocinio della Regione, della Città Metropolitana e della Città di Vico Equense. Venticinque le pizzerie di Vico Equense coinvolte, 100 i maestri pizzaioli. Il ricavato, al netto delle spese, è investito in promozione del territorio ed in beneficenza. La kermesse è promossa dall'Associazione Pizza a Vico in collaborazione, fra le altre organizzazioni, con l'associazione dei commercianti Aicast.





