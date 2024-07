Tante adesioni per "Cilento Tastes" che avrà artigiani gusto

Chef, preparatori della pizza cilentana, aziende di formaggi, miele, legumi, pasta, conserve e di vini cilentani. E' questa la lista di coloro che possono iscriversi alla seconda edizione di "Cilento Tastes", l'evento nato per dar voce al brand Cilento con i suoi piccoli artigiani del gusto. L'appuntamento è al NEXT (Nuova Esposizione Ex Tabacchificio) a Borgo Cafasso, area archeologica di di Paestum, a settembre dal 27 al 29 con l'obiettivo di promuovere le piccole economie locali, come volano per il turismo, esaltando le unicità culturali e territoriali.

Le iscrizioni sono ancora aperte fino al raggiungimento delle 100 eccellenze che meglio rappresentano il territorio e contribuiscano a diffondere la gastronomia cilentana valorizzando i prodotti artigianali e gli antichi mestieri.

Cilento Tastes ha il supporto di enti e organizzazioni tra cui il patrocinio della Regione Campania, e della Provincia di Salerno. "Condividiamo la visione di Cilento Tastes - spiega Francesco Alfieri, sindaco di Capaccio-Paestum - che si propone di presentare il Cilento come un vero e proprio marchio che racchiude prodotti agroalimentari, artigianali e manufatti, insieme a elementi intangibili come servizi, informazioni, cultura, storia, saperi e tradizioni". Sono in programma riflettori accesi sui prodotti del Cilento, con masterclass, laboratori per grandi e piccini, cooking show, approfondimenti sui salumi cilentani, sull'olio extravergine di oliva Cilento dop, sui vini Dop e Igp del territorio, sui formaggi, in primis la Mozzarella di Bufala Campana DOP, pasta, miele e tanto altro con l'intervento di associazioni che promuovono la cultura gastronomica come Oleum "Assaggiatori Olio d'Oliva", Onaf "Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio", Onas "Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi", e Consorzio Vita Salernum Vitae con la "Cantina Cilento". Mario Mazzitelli vicepresidente del consorzio, commenta: "Il Cilento possiede una biodiversità unica al mondo, una zona vocata per il vino grazie al suo territorio, un susseguirsi di dorsali montuose e un ricco reticolo idrografico, terreni di natura alluvionale caratterizzati da una particolare stratificazione della terra rossa con la pietra, ricchi di marne calcaree, che conferiscono ai vini una straordinaria mineralità e freschezza".

Saranno 100 gli artigiani del gusto riuniti da "Cilentox100", organizzazione ETS nata per supportare gli associati con azioni d'internazionalizzazione e comunicazione. Presenti all'appello: Giovanna Voria ambasciatrice della dieta mediterranea nel mondo e responsabile del recupero di legumi autoctoni come il cece di Cicerale; Rosa Pepe con la cesta della biodiveristà; Cristian Santomauro, ambasciatore della dieta mediterranea e del progetto che pone al centro dell'attività il pane e il forno a legna e "Zero Glutine". All'evento partecipa anche Hera nei Campi, un progetto d'avanguardia del riso in Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA