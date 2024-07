A San Valentino Torio 'Aspettando il mio San Marzano 2024'

Lunedì 22 luglio (ore 19) si rinnoverà l'appuntamento con 'Aspettando il mio San Marzano 2024' nei campi di Solania nella Tenuta Don Eugenio a San Valentino Torio (Salerno). L'azienda di Giuseppe Napoletano, impegnata nel settore della coltivazione e della trasformazione del pomodoro San Marzano Dop, con la collaborazione di Perrella Network, "conferma il suo impegno - sottolinea una nota - per la kermesse che celebra l'oro rosso dell'Agro Nocerino Sarnese". I protagonisti della serata, i piatti, gli chef, i pizzaioli e le loro pizze saranno illustrati dal direttore de La Buona Tavola Magazine, Renato Rocco. Parteciperanno i curatori della guida 50 Top Pizza: il giornalista enogastronomico del Mattino Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere. Saranno presenti i brand ambassador del pomodoro di Solania: lo chef Paolo Gramaglia, Stella Michelin del ristorante President di Pompei, e i pizzaioli Diego Vitagliano, Sasà Martucci e Raffaele Bonetta.

Ci saranno tre forni in funzione: il primo per i brand ambassador; il secondo per i maestri istruttori dell'Accademia PizzaDoc, presieduta da Antonio Giaccoli; il terzo per la pizzeria Jarama con la sua pizza alla brace di Emilio Di Nardo.

Presenti gli chef Antonio Peluso della Locanda del Baccalà di Marcianise; Cristian Oliviero del Dejavu di Pozzuoli; Domenico Savio Pezzella del Sohara Luxury Club e Demodè; il pastaio Francesco Del Prete del pastificio Del Prete; il pasticciere Aniello Di Caprio e Giuseppe D'Addio, della scuola Dolce & Salato; Giuseppe Auricchio del Ravida Resort di Pompei. "Ospite speciale quest'anno la troupe del Gambero Rosso con la special guest della tv, lo chef Giorgione" evidenziano gli organizzatori. Saranno presenti i maestri pizzaioli dell'Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), guidati dal presidente Antonio Pace.

Durante il pomeriggio del 22 luglio sarà possibile per gli operatori del settore ho.re.ca. far visita allo stabilimento di Solania di Fosso Imperatore nel primo giorno di produzione del pomodoro San Marzano DOP, e sarà offerta la possibilità di scegliere il proprio campo di produzione. "L'evento quest'anno è caratterizzato dall'elemento Vesuvio, ben visibile dalla Tenuta, che fa da sfondo ai filari di pomodoro - spiega il patron Giuseppe Napoletano -. Infatti, se l'elemento dell'anno scorso era stato l'acqua del fiume Sarno, quest'anno invece il focus è sul terreno fertile dell'Agro Nocerino Sarnese che, grazie alla funzione concimatrice del vulcano, permette la crescita rigogliosa di questa straordinaria pianta, i cui frutti vengono raccolti per ben tre volte nel corso della stagione di produzione".



