Cucina napoletana gourmet, sfida fra tradizione e innovazione

"Presto amplieremo il locale ma l'obiettivo resta identico: valorizzare ciò che abbiamo, le eccellenze della nostra terra, presentare la nostra cucina in chiave gourmet con prodotti a chilometro zero. E' la sfida che sto tentando di portare avanti". Così lo chef Mariano Armonia, 36 anni, spiega all'ANSA la sua 'filosofia'. Con 'Armonì' sul lungomare di Pozzuoli ripropone - da un'idea condivisa col socio Giovanni Russo - i piatti della tradizione "delle mamme e delle nonne", una cucina solo di terra ("una scelta precisa dal momento che nella zona già vi sono ristoranti che propongono piatti di mare" dice) rivisitata in chiave gourmet. "Importante è intendersi sul significato di questa parola - afferma - a mio giudizio il termine significa mangiare bene col giusto equilibrio e con prodotti di eccellenza del territorio. E' impensabile utilizzare prodotti che arrivano da altre aree con un territorio come la Campania ricco di prelibatezze. Nel Napoletano, in particolare, grazie al terreno vulcanico vi è una contaminazione unica".

Mariano coltiva la sua passione da piccolo, da quando aveva 14 anni. Figlio dell'attore Enzo, esperienze tra il Capri Palace, il Riccio, il Quisisana e L'Altro Cocoloco, apre un locale tutto suo nel 2017 proponendo piatti di mare. E ora si misura con la 'trattoria gourmet' rivisitando la cucina classica napoletana: "Dobbiamo mettere in pratica la nostra cultura nel settore e offrirla con orgoglio al cliente" dice. Nove dipendenti, 42 posti ma fra una ventina di giorni diventeranno 70, nel menu di 'Armonì' vi sono, per citare alcuni piatti, 'Nera...no' (vermicelli al nero di carbone vegetale con dolci zucchine dei Campi Flegrei, pecorino e parmigiano), pizza di mozzarella, pane cafone fritto, 'Il ricordo di una genovese (cappelletto ripieno di genovese alla cipolla di Montoro), 'Era il ragù di mammà' (piramidi ripiene di braciola su ragù napoletano cotto per 12 ore), 'A Puveriello' (spaghettone con uova in tegame, sugna, pecorino romano, pepe e bottarga di tuorlo d'uovo), 'Scarpariello' (vermicelli con pomodorini, pecorino romano, basilico, un tocco di ragù napoletano e scorza di formaggio disidratato). All'insegna della carne i secondi come la Costata Pezzata Rossa e l'entrecote argentina. Antipasti e contorni nel segno della tradizione così come i dolci (ad esempio, Tris di babà e Caprese al limone).

"Bisogna abbinare sempre più enogastronomia e turismo - dice il giovane chef, sposato e con una figlia - per offrire anche una possibilità di lavoro in più ai giovani". Mariano Armonia vanta anche consulenze internazionali come quella per il ristorante "Pasta Fresca" dell'hotel 5 stelle Palace del Mar ad Odessa in Ucraina, ed esperienze televisive. "Con Giovanni Russo, mio migliore amico, siamo addirittura nati lo stesso giorno, è stato stimolante immaginare un nuovo percorso enogastronomico". "Il nostro obiettivo è aprire una serie di locali a firma 'Armonì' ed esportare questa esperienza culinaria anche all'estero - commenta Russo - Mariano è un grande chef, lo ha dimostrato in ogni sua esperienza".



