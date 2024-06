Guida alle birre d'Italia, Taro Beer Corner 'Locale eccellente'

Taro Beer Corner a Marina di Camerota (Salerno) ha ricevuto il premio "Locale Eccellente" dalla guida Birre d'Italia 2025 pubblicata da Slow Food Editore.

Un risultato, viene sottolineato, "frutto della passione e della dedizione messe in campo da Carmen Caiazzo e Francesco Esposito, proprietari del Taro Beer Corner, sin dalla sua fondazione".

Il locale è stato premiato perchè "da sempre si distingue per l'attenzione al food e al beverage proposti, completamente artigianali, privilegiando in tutti gli aspetti i prodotti locali, in linea con le motivazioni che hanno spinto due giovani imprenditori a investire nel territorio e a credere nella grande ricchezza del Cilento".

"È una grande soddisfazione vedere riconosciuto l'impegno e la passione che mettiamo nel nostro lavoro", hanno commentato Carmen Caiazzo e Francesco Esposito in occasione dell'uscita della guida. Un "ringraziamento speciale" a tutti coloro che hanno mostrato di apprezzare un locale che punta a distinguersi per innovazione nei sapori, tradizione per il legame ai prodotti locali e miglioramento tecnologico.

La selezione di birre del Taro Beer Corner varia tra le 120 e le 150 etichette, aggiornate ogni 2-3 settimane. Nel 2023 il locale ha offerto ai propri clienti oltre 250 etichette diverse tra fusti, lattine e bottiglie, tutte di produttori artigianali.

Quest'anno il locale è stato fornito di una nuova cantina refrigerata che permetterà di ampliare ulteriormente l'offerta.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA