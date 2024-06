Dal 14 al 23 giugno la XII edizione del Coca-Cola Pizza Village

Si svolgerà dal 14 al 23 giugno nella Mostra d'Oltremare a Napoli il Coca-Cola Pizza Village che, come è stato sottolineato oggi nella presentazione, "vuole continuare nella direzione di evento attrattore turistico e, al tempo stesso, solcare i primi passi nel ruolo di ambasciatore della pizza napoletana e delle tradizioni in Italia e all'estero". Un percorso segnato dall'edizione di Milano, al suo secondo anno, e che prosegue nello sviluppo internazionale con la prima edizione in programma a Londra.

In questa chiave, è stato evidenziato, "strategici e sempre più numerosi sono i sodalizi, quello con Mulino Caputo founding partner della manifestazione e quella con Coca-Cola, nuovo title sponsor anche dell'edizione napoletana. Un progetto in crescita costante che viene premiato anche a livello istituzionale con i patrocini del Ministero della Cultura e del Ministero del Turismo, nonché dalla Rai". Anche quest'anno il villaggio, esteso per oltre 50mila metri quadrati negli spazi esterni del quartiere fieristico di Fuorigrotta, sarà teatro di una pluralità di contenuti. Convegni, show musicali, dibattiti, talk show, masterclass con esperti di food, attività ludiche per i bambini, il Campionato Mondiale del Pizzaiuolo (17-18-19 giugno). La Fontana dell'Esedra, invece, sarà il fondale scenico del palco con la musica e gli show di RTL 102.5, radio ufficiale della manifestazione. In programma, è stato annunciato oggi, spettacoli con la partecipazione di alcuni protagonisti della musica italiana: BigMama, Ciccio Merolla, Clara, Clementino, Coco, Coma Cose, Francesco Gabbani, Gaia, Geolier, Gigi D'Alessio, La Rappresentante Di Lista, LdA, Noemi, Petit, Rhove, Rocco Hunt, SLF, The Kolors, Tiromancino. Mercoledì 19 si svolgerà il convegno con il ministro del Turismo Daniela Santanchè.

Alla presentazione della dodicesima edizione sono intervenuti gli organizzatori dell'evento, Alessandro Marinacci e Claudio Sebillo, della società Oramata Grandi Eventi, insieme con l'amministratore di Mulino Caputo, Antimo Caputo ed il presidente della MdO, Remo Minopoli.



