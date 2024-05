Mytilus Fest, Bacoli celebra la cozza

Bacoli celebra il mitile, uno dei simboli della terra flegrea, con Mytilus Fest il 25 e 26 maggio 2024. L'iniziativa organizzata in collaborazione tra il Comune di Bacoli e l'Associazione Culturale MSP si svolgerà in diversi angoli della città per concludersi durante le serate in Villa Comunale.

Nel corso delle due mattinate di sabato e domenica sarà possibile visitare gli impianti di mitilicoltura dislocati a largo di Capo Miseno sia a bordo della barca Iris di Lomar Dreams con chiglia trasparente in partenza dal porto di Baia, oppure in SUP (Stand Up Paddle) da Marina Grande a cura di Spass. Inoltre, si potrà prenotare la visita guidata ai locali impianti di stabulazione per scoprire cenni storici sul pregiato frutto e tutto il processo di produzione e stabulazione.

Durante le due giornate dalle 18 sarà attiva l'area ludica dove si alterneranno spettacoli, come il 'Teatro nel Baule', laboratori e giochi per i bambini e il 'Ludobus'. A seguire, dalle 21 inizieranno gli spettacoli musicali: sabato sul palco ci sarà il musicista e cantautore Andrea Tartaglia che presenterà il suo nuovo disco. Ospite speciale della serata Valerio Jovine con il suo 'reggae napulitano'.

Invece domenica sera appuntamento con Francesco di Bella. In contemporanea e durante gli intrattenimenti musicali sarà allestito un villaggio enogastronomico, supportato da Sole Group Luxury Event, in cui la cozza sarà assaporata in purezza e declinata dall'estro di chef, pizzaioli e pasticceri del territorio. Una ampia selezione di birra, vino e cocktail sarà proposta in abbinamento ai piatti in degustazione.



